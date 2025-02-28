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「氣泡紙」做透明洋裝1件86美元 白俄羅斯紓壓新時尚？

聯合新聞網
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白俄羅斯時尚品牌ZNWR異想天開，用氣泡紙做成限定商品透明洋裝。(取材自TikTok)
白俄羅斯時尚品牌ZNWR異想天開，用氣泡紙做成限定商品透明洋裝。(取材自TikTok)

白俄羅斯時尚品牌ZNWR最近推出一系列「透明氣泡裝」，全系列的衣服和洋裝都是用透明氣泡紙製成，成為社群媒體上的熱門話題。

據ODDITYCENTRAL報導，一名TikTok用戶雅娜（Yana）到ZNWR位於白俄羅斯首都明斯克的Dana Mall專賣店逛街，將過程拍下來分享上TikTok，吸引超過10萬點閱率。

雅娜在影片中分享兩款服飾，一件是透明氣泡紙做成的洋裝，售價280白俄羅斯盧布（約86美元）；另一件氣泡紙西裝外套，售價則是380白俄羅斯盧布（約116美元），店員還告訴她，如果追求穿出自己獨特的風格，這些氣泡紙服裝就再適合不過了。

雅娜在影片中幽默地說：「女孩們，如果你們正在找洋裝，這件就是了。」她在影片中展示服裝的設計，還特地拍了標籤，證明這真的是店家的商品，而不是自己惡搞。有不少網友開玩笑說這些衣服簡直是「紓壓神器」，也有人好奇這些衣服會不會像一般氣泡紙一樣，一壓就破。

事實上，這幾款氣泡紙服飾不但不是開玩笑，還是限量商品，不論是外套或洋裝，ZNWR都只有限量20件，若是手腳不夠快，可能還會錯失買下的機會。

該品牌也在Instagram的官方帳號分享設計理念，表示希望透過這樣的設計，讓喜歡跳脫常規的顧客展現自我，創造新風格。

ZNWR在白俄羅斯當地被稱作「白俄羅斯的Balenciaga」，認為他們的設計是在向西班牙名牌Balenciaga（巴黎世家）致敬，時尚品牌Balenciaga常因為設計許多怪誕昂貴的作品而聞名。

白俄羅斯 TikTok 社群媒體

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