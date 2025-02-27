日本2025「貓經濟」效益估205億美元 直逼東京奧運

日本寵物食品協會在1987年所設立的節日「貓之日」，用於慶祝和紀念貓咪與人類和平共處，學者估2025年貓經濟效益，可達超過3兆日圓(約201億美元)。（美聯社）

有日本 人將222發音成「nyan nyan nyan」，似貓發出「喵、喵、喵」聲，於是將2月22日訂為「貓節」，日本寵物 食品協會在1987年所設立的節日「貓之日」，就是用於慶祝和紀念貓咪與人類和平共處。以各種經濟效益估算聞名的日本關西大學名譽教授宮本勝浩估算，針對2025年「貓之日」的經濟效益近3兆元日圓(約205億美元)，對日本經濟貢獻大。

日本時事通信社報導，宮本估算，2025年貓經濟效益約2兆9086億日圓(約194.9億美元)，直逼2021年東京奧運的實質經濟效益約3.7兆日圓(約247.9億美元)。

根據日本寵物食品協會於去年12月發布的「2024年全國犬貓飼養實態調查」，飼養1隻貓的平均年費用約為14萬1732日圓(約950美元)。此外，日本貓的飼養數量在2023年首次突破900萬隻，近年在貓咪熱潮的推動下，2024年新增飼養數量約增加了35萬9000隻。針對2024年新飼養的貓咪，該協會在計算時也考慮了購買費用、貓砂等相關商品的初期投資 。

宮本根據2024年新增養貓數進行估算，包括貓隻的購入費、貓廁所等相關商品的初期投資等，算出貓經濟龐大。

宮本表示，2025年養貓總費用，包括主食用與點心用的貓食、貓砂、磨貓爪小物等，總計約1兆3437億日圓(約90億美元)。貓咖啡店、寫真集等約10億日圓(約670萬美元)，加上以貓為目的的旅行等相關消費約15億日圓(約1005萬美元)，直接投資約1兆3462億日圓(約90.2億美元)。

此外，貓食、製造貓食的原材料企業的收益，以及從事這些工作的員工的所得增加等加乘效益等，估算整體的貓經濟效益高達2兆9086億日圓(約194.9億美元)。

宮本說：「雖然養一隻貓一年的費用僅約15萬日圓，但可愛的喵星人對日本經濟做出的貢獻很大。」

報導說，有日本國內證券分析師表示，隨著貓節將至，像是貓食廠商日本製粉NIPPN、貓砂廠商花王、販售除臭劑等寵物商品的小林製藥等，股價可能隨著貓節將至而上漲。

不過由於日本股票市場在國內企業的財報發布告一段落後，仍缺乏明確的投資線索，因此日本證券業者指出，與貓之日相關的寵物主題「可能吸引短期資金流入」，而且「今年的貓之日落在星期六，因此資金可能會在週五提前流入。」

這類的寵物相關股票，包括經營寵物食品的日清食品集團、生產除臭劑等寵物用品的ARATA、小林製藥等。市場相關人士認為：「去年貓之日相關股票也有上漲，今年同樣值得關注這些投資標的」。此外，經營動物醫院的WOLVES、動物高等醫療等也被視為潛力股。