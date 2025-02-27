1周內遭竊477隻招財貓 英「地獄廚神」新餐廳損2700美元

英國名廚高登拉姆齊在倫敦開了新的「亞洲風味」餐廳，但開幕一周內，店內的招財貓卻一直遭竊；示意圖。(取材自Pixabay)

以主持實境秀「地獄廚房」（Hell's Kitchen）聞名的英國名廚高登拉姆齊表示，他在倫敦新開幕的餐廳一周內就有477隻招財貓被偷，估計損失超過2000英鎊(逾2500美元)。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，有「地獄廚神」之稱的高登拉姆齊（Gordon Ramsay）在倫敦市中心的餐廳「招財貓」（Lucky Cat by Gordon Ramsay）近期新開幕，店內擺放日本 文化中相當受歡迎的招財貓擺飾。

現年58歲的高登拉姆齊在英國獨立電視台（ITV）節目強納森羅斯秀（The Jonathan Ross Show）抱怨招財貓遭竊一事，「光是上周就有477隻被偷走，每隻可是要價4.5英鎊（約5.7美元）」。

這些招財貓擺飾被竊，共計造成2146.5英鎊（約2712美元）的損失。倫敦市警局（City of London Police）表示，目前尚未接獲餐廳報案。

在日本文化中，許多人相信招財貓能帶來好運，而主打「亞洲風味」料理的「招財貓」餐廳也以招財貓裝飾作為店內特色之一。

這家餐廳本月初於倫敦最高摩天大樓之一「主教門22號」（22 Bishopsgate）60樓開幕。