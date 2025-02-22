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歹徒搶錢 日超商店員貼心問「要袋子嗎？」下秒神展開

TVBS新聞網／編輯 劉哲琪 報導
日本鹿兒島發生一起超商搶劫案，店員貼心問歹徒要不要袋子裝錢，反而讓歹徒放下戒心而被制伏；示意圖。(取材自unsplash.com/@nampoh)
日本鹿兒島發生一起超商搶劫案，店員貼心問歹徒要不要袋子裝錢，反而讓歹徒放下戒心而被制伏；示意圖。(取材自unsplash.com/@nampoh)

日本鹿兒島市超商去年發生一起強盜案件，店員沒有驚慌失措，最後成功壓制持刀歹徒，近日受到鹿兒島中央警察署頒感謝狀表揚。店員也還原當時的緊張場景，透露他壓制歹徒的關鍵，竟然是超商的塑膠袋。

「日本電視台」報導，鹿兒島市全家超商上之園町店的打工人員松原陸空史，近日接獲鹿兒島中央警察署表揚。他於2024年12月22日半夜，獨自在店內工作時，一名穿著黑衣、戴著帽子與口罩的男子突然闖進員工辦公室，右手拿著一把刀。

24歲的松原看到男子持刀闖進來，沒有驚慌失措，直接問對方「你要搶劫嗎？」，對方點頭承認後，要求松原交出20萬日圓（約1350美元）現金。松原沒有反抗，直接帶對方到收銀台附近，乖乖交出現金。他這時發現男人沒有攜帶任何裝鈔票的物品。

松原貼心地詢問對方要不要塑膠袋，並幫對方把大量鈔票裝進袋子內。或許是松原舉動過於親切，讓歹徒一時鬆懈，直接轉身背對松原逃跑。這讓松原感到有機可趁，從對方背後奪走刀子、抓住頸部，將對方壓制在地。

松原透露他當時手腳並用壓制對方，通知保全公司後，警方於20分鐘後抵達現場，帶走男子。松原表示「能讓大家安心過元旦，我感到很自豪」。

對此，鹿兒島中央警察署表示，雖然松原這次成功制伏搶匪，但他在行動過程中可能受傷，呼籲民眾遇到這種狀況，必須先確保自身安全，立刻通報警方。

日超商店員遇搶劫超冷靜　貼心問「要袋子嗎？」歹徒下秒慘了

TVBS新聞網

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