教會擺第1 教宗方濟各早起晚睡積勞成疾

羅馬天主教教宗方濟各(右)76歲成為教宗，認為自己不會在位太久，因此全力付出，行動教宗繁忙，因此積勞成疾。(美聯社)

根據紐約時報報導，許多了解情況的人表示，羅馬天主教教宗方濟各 受使命感驅使，加上他早年培養早起晚睡的習慣，使自己積勞成疾，住進醫院。

在經歷數周的公開與私人典禮、會面後，教宗如今臥床不起，自2025禧年(Jubilee)於12月開啟活動以來，行程更是繁忙。

醫師、傳記作家、梵蒂岡 觀察家指出，教宗極度繁忙的行程即使對於一般人來說也是個挑戰，更不用說是88歲且有多種健康問題的教宗，而這樣高強度的行程安排正符合他的性格和他對教宗職位的願景。

教宗醫療聯絡人卡爾博內(Luigi Carbone)21日向記者表示：「教宗非常關心教會，所以很顯然他把教會放在第一位。」

另一名醫師阿爾菲里(Sergio Alfieri)補充：「他不遺餘力，因為他極其慷慨，所以讓自己疲憊不堪。」

方濟各76歲成為教宗，認為自己相對而言不會在位太久，他決定全力付出，上任一年後，他曾對記者表示自己可能當兩、三年的教宗，然後「回歸天父的懷抱」。

而這一預期顯然不對，反之，方濟各安排了緊湊的日程，清晨5時前起床，6時便坐在書桌前埋頭處理一天的工作。「教宗的健康」(The Health of Popes)一書作者卡斯楚(Nelson Castro)稱這是「瘋狂」的行程。就在去年9月，方濟各還安排了任期內最久、最複雜的出訪，歷時11日、走訪亞太地區四個國家。

天主教評論員艾弗瑞(Austen Ivereigh)指出，對於教宗而言，這必須全力以赴，教宗認為讓人們能持續與他接觸是「教宗職位的必要特點」，不能因為健康問題而停止工作。

艾弗瑞說：「他的首要關切不是延長壽命，他的首要任務是以他堅信的方式履行教宗職責。」

了解教宗的人表示，即使坐骨神經痛、膝蓋問題或反覆發作的支氣管問題，教宗仍抗拒休息，年輕時他曾切除肺右上葉，並在冬季時罹患過流感和支氣管炎。

卡斯楚說：「他非常固執」，而教宗本人也承認自己是非常難對付的病人。