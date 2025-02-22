日本222「貓節」 學者估貓經濟效益逾200億元

日本人將2月22日訂為「貓節」。(路透)

有日本 人將222發音成「nyan nyan nyan」，似貓發出「喵、喵、喵」聲，於是將2月22日訂為「貓節」。日本關西大學名譽教授宮本勝浩估算，2025年貓經濟效益近3兆日圓（約200億美元），喵星人對日本經濟貢獻大。

日本時事通信社報導，宮本估算，2025年貓經濟效益約2兆9086億日圓，直逼2021年東京奧運的實質經濟效益約3.7兆日圓。

日本的一般社團法人寵物 食物協會去年12月公布的「2024年全國狗貓飼養實態調查」指出，養一隻貓的費用平均一年約14萬1732日圓（約950美元），貓隻的飼養數2023年首度超過900萬隻，近年養貓的風氣盛，2024年新增了約35萬9000隻。

宮本根據2024年新增養貓數進行估算，包括貓隻的購入費、貓廁所等相關商品的初期投資等，算出貓經濟龐大。

宮本表示，2025年養貓總費用，包括主食用與點心用的貓食、貓砂、磨貓爪小物等，總計約1兆3437億日圓。貓咖啡店、寫真集等約10億日圓，加上以貓為目的的旅行等相關消費約15億日圓，直接投資約1兆3462億日圓。

許多日本人鍾愛以貓為目的的旅行。圖為東京豪德寺有眾多招財貓玩偶。(美聯社)

此外，貓食、製造貓食的原材料企業的收益，以及從事這些工作的員工的所得增加等加乘效益等，估算整體的貓經濟效益高達2兆9086億日圓。

宮本說：「雖然養一隻貓一年的費用僅約15萬日圓，但可愛的喵星人對日本經濟做出的貢獻很大。」