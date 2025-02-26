我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

iPhone語音轉文字功能出包 說「種族主義者」顯示川普

凌峰在日本二度中風昏迷10天 再度露面曝健康現況

勸阻遊客違規遭恐嚇 日古寺住持怒批：無法與外國遊客共存

綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
隨著訪日遊客增加，京都市區面臨嚴重擁擠的問題。圖為清水寺清水坂的觀光人潮。圖為日本京都清水寺遊客。與新聞無關。(路透資料照片)
隨著訪日遊客增加，京都市區面臨嚴重擁擠的問題。圖為清水寺清水坂的觀光人潮。圖為日本京都清水寺遊客。與新聞無關。(路透資料照片)

日本觀光熱潮持續升溫，2024年外國旅客人數創下歷史新高，帶來超過8兆日圓（約536億美元）的觀光收入；但擁有400多年歷史、以綠如絨毯的苔蘚景觀庭園知名的京都高台寺，卻因外國遊客的違規行為而深感困擾。據日本媒體AMEBA Prime報導，該寺住持青山公胤近日在社群平台X發文，描述一輛來自大阪車牌、駕駛為亞洲臉孔的觀光客違停在寺廟參道前，上前勸導時，竟遭對方怒罵並威脅，讓他直言「已經不可能共存了」，引發日本網友熱議。

根據住持的說法，該寺長年受到外國觀光客的影響，包括未經許可拍攝商業影片、隨意折斷楓樹枝葉，甚至還曾被威脅：「居然敢在中國的土地上囂張，小心被消失！」

此外，隨著訪日遊客增加，京都市區也面臨嚴重擁擠的問題，像拖著大型行李箱的遊客人數過多，導致當地長者無法順利搭乘公車前往醫院就醫；還有住在短租公寓、不遵守垃圾分類規矩的觀光客，把自己未分類的垃圾拿到公園垃圾桶丟棄，招來烏鴉啄食，還得附近居民善後。

面對這些狀況，專家認為單靠標示禁止行為，難以解決遊客素質參差不齊的問題。當地政府雖然已經推出「觀光專用巴士」，但多數遊客仍選擇與市民共用的公車，造成交通負擔。由此看來，日本政府在增加觀光收入的同時，如何妥善處理相關問題，減少對當地居民生活產生的衝擊，是一門挑戰性極高的課題。

另外，京都市政府為避免大量遊客亂丟垃圾，已在市內觀光景點祇園商店街一帶換裝智慧垃圾桶，藉由太陽能板供電，智慧垃圾桶能自動壓縮垃圾，減少人員回收次數，加上投入口設有密閉門，也可避免垃圾散落。

京都市政府總計在祇園一帶共七處地點設置14座智慧垃圾桶，捐贈其中八座的一家公司社長南康一說，在電視上看到「觀光公害」（overtourism，又譯超限旅遊）的報導後，就向市府提議捐贈，「因為很喜歡京都街景，如果能有所幫助的話，我感到很高興」。

觀光 日本

上一則

智利全國無預警大停電 首都全黑畫面曝 宣布緊急狀態

下一則

全球墜機頻率愈來愈高？BBC調查：事故及死者雙雙減少

延伸閱讀

30歲台男赴京都旅遊涉偷拍女子裙底 獲日檢方不起訴

30歲台男赴京都旅遊涉偷拍女子裙底 獲日檢方不起訴
30歲台男遊日本京都 竟偷拍女子裙底 遭逮捕

30歲台男遊日本京都 竟偷拍女子裙底 遭逮捕
精舍殺人案有重大進展 台北地檢再聲押3名下毒手共犯

精舍殺人案有重大進展 台北地檢再聲押3名下毒手共犯
精舍命案 王薀上課據點遭警搜出2700萬現金

精舍命案 王薀上課據點遭警搜出2700萬現金

熱門新聞

一批來自瓜地馬拉的無證移民，在德州登上專機被遣返回去。(美聯社)

川普效應？這國移民怕人財兩失 每天8500萬元寄回鄉

2025-02-24 15:11
烏克蘭總統澤倫斯基去年10月在烏克蘭國會「最高拉達」向議員發表演說。(美聯社)

自家人都沒投 烏克蘭國會未通過支持澤倫斯基決議

2025-02-25 08:40
基民盟（CDU）領袖梅爾茨（Friedrich Merz，中）在出口民調結果公布後，與基社盟（CSU）領袖索德（Markus Söder）等人並肩站在台上發表談話。(路透)

德大選出口民調：保守派創二戰後最佳表現 蕭茲政黨慘敗

2025-02-23 13:34
美國總統川普去年12月在巴黎與烏克蘭總統澤倫斯基會面。(歐新社)

背叛烏克蘭的不是川普？半島專欄解讀澤倫斯基處境

2025-02-18 10:03
烏克蘭總統澤倫斯基。(美聯社)

澤倫斯基：如果下台可以換取和平 我願意

2025-02-23 10:50
俄羅斯總統普亭13日以視訊方式出席一場在莫斯科的會議。(路透)

美情報：普亭無意停戰 談判是為拖時間達成1目的

2025-02-18 21:20

超人氣

更多 >
紐約長島失蹤華人女孩已去世 同學稱其學業優秀

紐約長島失蹤華人女孩已去世 同學稱其學業優秀
粉絲久等了…好市多相隔15年再度推出這款飲料

粉絲久等了…好市多相隔15年再度推出這款飲料
有錢就可當美國人 川普推「金卡簽證」500萬出售公民身分

有錢就可當美國人 川普推「金卡簽證」500萬出售公民身分
手怎麼了？川普手背驚現大片瘀青引熱議

手怎麼了？川普手背驚現大片瘀青引熱議
「小心這些面孔」ICE幹員海報到處貼 掃蕩無證客受挫

「小心這些面孔」ICE幹員海報到處貼 掃蕩無證客受挫