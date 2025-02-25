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用鐵鎚敲擊印加「十二角石」 秘魯醉漢被捕

綜合報導
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十二角石是秘魯印加文化遺產的地標和熱門旅遊景點。（取材自維基百科）
十二角石是秘魯印加文化遺產的地標和熱門旅遊景點。（取材自維基百科）

秘魯當局近日表示，一名醉醺醺的男子涉嫌破壞擁有500年歷史的考古文物「十二角石」（12-Angle Stone）。

中央社引述法媒報導，警方說，這名30歲男子疑似用鐵鎚敲擊這塊石頭。

警方表示，這名男子在庫斯科市（Cusco）破壞十二角石後被捕，他的所作所為都被附近的監視器拍下。

庫斯科警察局長巴爾德斯（Henry Valdez）告訴安第那通訊社（Andina），警方認為這名名叫羅伊西（Gabriel Roysi）的男子在酒精或毒品的影響下，用鐵鎚敲打這塊石頭。

秘魯文化部在聲明中表示，「這個標誌性的石頭結構」多處受損。

文化部官員莫雅（Jorge Moya）告訴記者：「根據現行規定，這種行為是對文化的攻擊，最高可判處6年徒刑。」

他嘆息道，這起事件造成了「不可逆轉的損害」。

十二角石是秘魯印加文化遺產的熱門旅遊景點和地標，位於秘魯庫斯科市哈通魯米約克街，被認為是秘魯的國家文化遺產。十二角石是印加羅卡（Inca Roca）宮殿石牆的一部分，其完美的12邊形被譽為印加文明先進砌石工藝的象徵。

這塊石頭如今是庫斯科大主教宮（Archbishop's Palace）和藝術博物館的一部分，該宮殿以前是庫斯科王國的第六任君主印加羅卡的住所。

博物館 毒品

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