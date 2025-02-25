二手店4.9元買到乾隆瓷盤 伊利諾州清潔工爽賺1200倍

不少人喜歡在二手店挖寶，美國就有男子找到乾隆時期的瓷盤，讓他大賺1200倍，照片為示意圖，非本文骨董。(本報資料照片)

美國伊利諾州 的一名地毯清潔工，約翰·卡塞拉諾（John Carcerano），在一間不起眼的二手店中偶然發現了一個瓷盤，僅以4.99美元的價格買了下來。這個平凡的瓷盤在專業鑑定後，被確認為清朝乾隆時期製造的「中國外銷紋章長方形淺盤」，估價高達6000美元，價值暴漲1200倍。

根據美國紐約郵報（New York Post）的報導，卡塞拉諾是一位對古董感興趣的熱愛者，他有約35年的「淘寶」經驗，並喜歡利用空閒時間在二手店中尋寶。這次會這麼幸運地挖到寶，是因為當時卡塞拉諾和其他人在二手店挑選物品時，他眼尖地注意到被壓在角落的瓷盤，立刻毫不猶豫地以極低的價格買下。

卡塞拉諾事後上網搜尋，發現一個類似的瓷盤以4400美元賣出，這才驚覺自己找到的瓷盤可能價值不斐後，於是決定帶給紐約蘇富比的專業人士進行鑑定。令人意外的是，經過專家鑑定後，這個看似平凡的瓷盤被確認為乾隆時期製造的珍貴藏品，估計價值可高達6000美元。

卡塞拉諾的故事也啟發其他愛好淘寶的人，他分享了自己多年來的挖寶心得，指出在逛二手店時可留意店家新進貨還未上架的商品，才有可能發現意外的寶藏。他所獲得的回報也證明了對於古董的熱情與耐心，有時會換來意外的豐收。