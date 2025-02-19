我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

機器人絲滑跳舞被疑合成 王興興澄清沒造假

港媒預告：美駐華使館大裁員 人心惶惶

蒙娜麗莎效應 巴黎里沃利街將打造藝文綠化徒步區

中央社巴黎19日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
羅浮宮「透明金字塔入口。(路透)
羅浮宮「透明金字塔入口。(路透)

巴黎羅浮宮預計於2031年啟用全新的「蒙娜麗莎專廳入口」，將引導遊客走出與「透明金字塔入口」截然不同的城市動線。同時，「Rivoli2030」巴黎市中心都市改造計畫，將協調羅浮宮旅客走向里沃利街，打造藝文綠化徒步區。

羅浮宮名畫「蒙娜麗莎」自1月底於法國引發熱議至今，其影響力將從館內延伸至館外，成為推動巴黎市中心里沃利街（Rue de Rivoli）轉型的關鍵核心。

繼法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與羅浮宮館長戴卡赫（Laurence des Cars）陸續公布「羅浮宮新文藝復興計畫」的擴建細節後，「蒙娜麗莎」將在2031年獨立移到全新專屬展廳，並開鑿「蒙娜麗莎專廳入口」於羅浮宮東面的羅浮宮廣場（Place du Louvre），地點鄰近巴黎市中心主要幹道里沃利街。

巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）在第一時間發表聲明，強調巴黎市政府將持續改善羅浮宮周圍環境，「尤其是減少車流量，加強綠化，打造舒適的徒步區」。能一覽巴黎市政府、羅浮宮、杜樂麗花園、共和廣場的里沃利街，已在去年底成為巴黎首個「限行區」（ZTL）。

與羅浮宮廣為人知的「透明金字塔入口」不同，「蒙娜麗莎專廳入口」周圍環境更親民，沒有空曠的宮殿和花園，而是深入巴黎時尚與藝術產業的核心地帶。莎瑪麗丹百貨（La Samaritaine）與其LVMH時尚集團商圈就座落在對街；卡地亞基金會（Fondation Cartier）也即將遷入里沃利街上的皇家宮殿廣場（Place du Palais-Royal），以當代藝術和羅浮宮對話。

在未來，「蒙娜麗莎專廳入口」將分流遊客步行巴黎的動線，促使「Rivoli2030」巴黎市中心都市改造計畫的方向更明確。巴黎中心1到4區的區長魏爾（Ariel Weil）日前接受巴黎人報（Le Parisien）訪問時表示：「Rivoli2030串連各界資源，里沃利街值得改頭換面！」

「Rivoli2030」是一個協調型的都市改造計畫，即整合在2030年前於里沃利街進行的各大計畫，包含「羅浮宮新文藝復興計畫」、「卡地亞基金會40週年搬遷計畫」、「共和廣場歷史重建計畫」等。

「Rivoli2030」共計40個合作機構，涵蓋公部門、私人財團、美術館、藝文界、商業與房地產投資等，試圖以羅浮宮為起點，串聯整條里沃利街的藝術與歷史空間。

「Rivoli2030」由建築與都市改造事務所Atelier Soil負責，該事務所致力在空間上推動生態轉型與包容發展。除了協調各界資源外，Atelier Soil將落實里沃利街的藝文綠化徒步區，如擴大行人空間、建立專屬單車與公車道、高大植栽降溫與架設遮陽棚等。

羅浮宮 馬克宏 皇家

上一則

英法擬定「保證部隊」協防烏克蘭計畫 3萬兵力著重海空防禦

下一則

美軍官員警告北韓若射飛彈攻擊 靠「核三位一體」作出壓倒性回應

延伸閱讀

蒙娜麗莎要搬家 「室友們」開心：擺脫你了

蒙娜麗莎要搬家 「室友們」開心：擺脫你了

全世界最適宜步行城市第1名是？紐約被1條件拉低評分

全世界最適宜步行城市第1名是？紐約被1條件拉低評分
NBA／巴黎奧運夢碎 厄文：想代表澳洲打2028洛杉磯奧運

NBA／巴黎奧運夢碎 厄文：想代表澳洲打2028洛杉磯奧運
「蒙娜麗莎」不再只能看33秒 羅浮宮將開3倍大專屬展廳

「蒙娜麗莎」不再只能看33秒 羅浮宮將開3倍大專屬展廳

熱門新聞

美國副總統范斯14日在慕尼黑安全會議演說。(歐新社)

范斯在慕尼黑會議激情批歐 台下一片沉默

2025-02-14 20:13
美國副總統范斯14日在德國慕尼黑國際機場登上空軍2號專機啟程返回美國華府時揮手致意。（路透）

普亭若拒和平協議 美將威脅出兵？范斯：報導扭曲我的話

2025-02-15 09:08
川普總統(右)與俄國總統普亭12日通話。(路透資料照)

美俄通話後 川普暗示澤倫斯基快下台了

2025-02-12 19:06
美國總統川普去年12月在巴黎與烏克蘭總統澤倫斯基會面。(歐新社)

背叛烏克蘭的不是川普？半島專欄解讀澤倫斯基處境

2025-02-18 10:03
一名來自與世隔絕亞的馬遜原始部落男子12日罕見現身現代村莊。(美聯社)

出叢林借火？亞馬遜原始部落人罕現身 不到24小時就返回

2025-02-16 11:15
一架解放軍海軍直升機飛到菲律賓漁業及水產資源局飛機附近，據稱兩者距離最近時不到3公尺。(美聯社)

南海上空對峙30分鐘 解放軍直升機距菲飛機不到3公尺

2025-02-18 08:38

超人氣

更多 >
趙露思生病痛失3高奢代言 被另一流量女神搶走

趙露思生病痛失3高奢代言 被另一流量女神搶走
好市多新的起司蛋糕 粉絲：吃了上天堂

好市多新的起司蛋糕 粉絲：吃了上天堂
中國女跨三大洲偷渡來美 花3.2萬「自由」2分鐘被捕

中國女跨三大洲偷渡來美 花3.2萬「自由」2分鐘被捕
比爾蓋茲：年輕人應擔心這4件「非常可怕」的事

比爾蓋茲：年輕人應擔心這4件「非常可怕」的事
全美哪個州教育程度最高？第一名不意外

全美哪個州教育程度最高？第一名不意外