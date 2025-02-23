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希臘長壽島活到百歲很常見 很少有人失智 2飲品是關鍵

編譯徐榆涵／即時報導
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希臘伊卡里亞島（Icaria）有長壽島之稱，且幾乎沒人罹患失智症。（取材自維基百科）
希臘伊卡里亞島（Icaria）有長壽島之稱，且幾乎沒人罹患失智症。（取材自維基百科）

希臘伊卡里亞島（Icaria）有長壽島之稱，島上居民壽命平均比美國公民多8年，能活到超過100歲是很普通的事，平均每3人就有1人活超過90歲，而且幾乎沒人罹患失智症，究竟撇步是什麼？研究長壽之道的專家布特納（Dan Buettner）分析，除了地中海飲食，他們愛喝2種飲品是關鍵。

布特納表示，伊卡里亞島上所有65歲以上者，只有3例非常輕微的失智症病例。而眾所皆知，島上居民遵循全世界最嚴格的地中海飲食，主要攝取水果、蔬菜、全穀物、豆類、豆科植物、橄欖油和適量紅酒。

布特納指出，伊卡里亞島人吃的魚和肉比較少，反之吃比較多綠色蔬菜。稱他們經常吃上百種野菜和田園菜，像是芥菜、菊苣、茴香等綠色蔬菜，這些野菜所含的抗氧化劑是紅酒的10倍，能預防動脈硬化。

布特納還點出，伊卡里亞島人相當喜歡喝草本茶和咖啡，能降低罹患失智症風險。

他表示，伊卡里亞島人每天喝草本茶，用住家周遭、花園和野生植物製成，像是牛至、鼠尾草和迷迭香等。

2023年一項研究發現，喝綠茶或紅茶能降低29%罹患失智症風險。2024年研究發現，近年流行不含咖啡因的博士茶，似乎可以減輕阿茲海默症症狀。

布特納表示，伊卡里亞島人喝的茶可能很有效，因為不僅抗發炎，還有溫和的利尿作用。稱醫生會開給高血壓者的治療藥物包括利尿劑，能幫助腎臟排除多餘的水分和鹽分，並減少血液量，進而降低血壓。

此外，先前研究顯示，咖啡可以預防失智，咖啡因可以強化判斷力、加強短期記憶，也有助於形成長期記憶；也有研究認為，喝咖啡可延緩失智症發生的時間。 咖啡因會造成血管收縮，對於減緩一般的頭痛也有幫助。

2021年的研究表明，每天喝2至3杯咖啡和2到3杯茶的人與都不喝者相比，罹患中風和失智症風險降低30%。

另外，因為憂鬱症患者罹患失智症的可能性高出50%，強烈的社交聯繫也能增進健康和長壽。布特納表示，伊卡里亞人也比美國人更不容易感受孤獨和抑鬱，因為伊卡里亞人以從不鎖門的生活方式、熱愛呼朋引伴悠閒進餐而聞名。

且由於伊卡里亞島崎嶇多山，即便去一趟雜貨店也需要爬山，因此島上居民每天都會進行規律的低強度運動。布特納稱，他們沒有犯了跟美國人一樣的錯，就是以為可以整天坐辦公室或看電視，然後去健身房花30分鐘彌補。

失智 咖啡 中風

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