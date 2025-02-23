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土耳其92歲婦腹痛就醫 手術取出63顆結石 1原因導致

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日前土耳其一名92歲婦人因胃痛和嘔吐送醫治療，醫院緊急手術後，竟從她體內取出63顆結石。（取材自X平台）
日前土耳其一名92歲婦人因胃痛和嘔吐送醫治療，醫院緊急手術後，竟從她體內取出63顆結石。（取材自X平台）

土耳其一名92歲婦人日前因胃痛和嘔吐被其子女送院治療，沒想檢查時發現她的腸道內卡著多顆結石，醫院隨即 為她安排緊急手術，開刀切除受損的腸道組織，並從她體內取出高達63顆結石，才發現原來該老婦喜歡吃棗子和橄欖，卻習慣把果核直接吞下肚，結果這些難以消化的果核久而久之便形成堵塞腸胃的結石。

英國「每日郵報」近日報道，居住在土耳其北部城市宗古達克（Zonguldak）的老婦奥伊（Serife Ay）因不適送院，醫生在檢查後發現她的小腸被一塊約4厘米的結石堵塞，需要立即進行手術，這名婦人因喜歡在吃棗子和橄欖時，一同把果核直接吞下肚，結果這些果核形成堵塞腸胃的結石，導致她出現胃痛和嘔吐的情況。

醫護人員為奥伊進行了約2小時的手術，不但幫她切除已壞死的組織，更從其腸道與胃中取出63顆不同大小結石、果核，其中包含28顆棗核、35顆橄欖核與5個和拳頭一樣大的結石塊。

醫生表示，這些果核因為無法被消化，長期存在於體內中，除了會導致噁心、腹痛、嘔吐等問題外，嚴重甚至可能會導致胃腸穿孔等更嚴重的問題。

他指出，幸好奥伊及時求醫，否則她很可能會因血液中毒而喪命，奥伊在手術後5天已漸漸康復，她表示自己經歷這次痛苦的體驗後，未來不會再把這些果核一同吞下肚。

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