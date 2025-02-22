半馬衝進57分鐘 烏干達飛毛腿「再快48秒」破世界紀錄

烏干達24歲長跑好手基普利莫刷新半馬世界紀錄。(美聯社)

人類跑半馬衝進57分鐘的新時代來臨了，在理想的比賽條件下—攝氏13度、微風無擾，烏干達24歲長跑好手基普利莫（Jacob Kiplimo）在西班牙巴塞隆納舉行的半程馬拉松 賽事中，以驚人的56分42秒成績，打破了先前由衣索比亞名將卡加爾查（Yomif Kejelcha）創下的57分30秒世界紀錄，且刷新幅度高達48秒，可說是震撼了整個田徑界。

據CNN報導，此次突破讓基普利莫成為史上首位在半程馬拉松賽事中突破57分鐘大關的選手，並有望在世界田徑總會的審核後正式登錄為新的世界紀錄保持人。

基普利莫在賽後表示：「我對我的表現感到非常興奮，我一開跑就充滿力量，原本只設定了每公里2分45秒的配速，但從第3公里開始我感覺精力充沛，決定加速前進，沒想到最終能在57分鐘內跑完，這真是令人難以置信。」

基普利莫的突破並非偶然。早在15歲時，他便獲選參加里約奧運 ，成為烏干達史上最年輕的奧運選手；近年來，他在世界越野錦標賽多次登上頒獎台，並於2021年至2024年間連續保持男子半馬世界紀錄，直到被卡加爾查1秒之差刷新。此次在巴塞隆納的出色表現，無疑再次證明了他在長跑項目中的強大競爭力。

此外，基普利莫在本次賽事中還創下了15公里世界最佳成績，耗時39分47秒，顯示出他的速度與耐力均處於頂尖水平。與他同場競賽的肯亞選手分別以58分44秒與59分40秒名列二三位。

網路上對基普利莫的熱議不斷，許多球迷認為，他這一突破不僅讓世界田徑紀錄再創新高，也可能成為推動馬拉松賽事更大突破的先驅。

也有人甚至預測，基普利莫未來或許有機會在公路馬拉松賽事中挑戰突破兩小時大關，為田徑界帶來更多驚喜。