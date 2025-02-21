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畫醜老婆暴紅…英國人夫「盡最大努力」畫到變副業 狂接單

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憑「畫醜老婆」暴紅，英國爸爸「拙劣畫功」竟受歡迎到變成副業；圖為Jamie筆下的家庭畫作（取材自臉書）
憑「畫醜老婆」暴紅，英國爸爸「拙劣畫功」竟受歡迎到變成副業；圖為Jamie筆下的家庭畫作（取材自臉書）

一名沒有繪畫天分的英國男子為家人畫畫像，因為太醜而在網路上暴紅，現在他收到了來自世界各地的委託訂單。

英國男子傑米李馬蒂亞斯 (Jamie Lee Matthias) ，為妻子凱特畫了一幅畫像作為結婚禮物，在社交平台上公開，幾天之內，獲得了數千次瀏覽和評論，暴紅的原因不是他畫得很好，而是畫得太醜了，讓人看了忍不住會心一笑，這意外開啟了他的創作之路，他也將畫作陸續公開在他的Facebook中。

這讓畫作在婚禮當天被拿出來展示時，引發全場爆笑。（取材自臉書）
這讓畫作在婚禮當天被拿出來展示時，引發全場爆笑。（取材自臉書）

41歲的傑米是一名會計師，日前他在社交平台分享他在去年5月婚禮上，送給40歲妻子凱特的肖像畫，畫作充滿童趣，但以成年人的角度來看，真的是醜版肖像畫，這讓畫作在婚禮當天被拿出來展示時，引發全場爆笑。妻子凱特形容：「這可能是你所見過最滑稽的畫。」此後，傑米收到了來自世界各地的請求，許多人希望他為自己的照片創作有趣的版本。

當有人問傑米是不是故意畫醜版畫，他總會解釋：「我並不是有意畫得不好，我已經盡最大努力了，但結果就是你們看到的那樣。」傑米也提到自己和妻子，和他們的三個孩子平時都很喜歡畫畫，「這就像一項家庭活動。凱特總是會說我的畫有多糟糕，但我還是要為我們的婚禮畫一幅，讓大家看了會開心。」他也笑說，自己一開始真的不認為自己畫得很糟糕，直到開始受到關注，他才承認原來醜也是一種特色。

傑米收到了來自世界各地的請求，許多人希望他為自己的照片創作有趣的版本。（取材自臉...
傑米收到了來自世界各地的請求，許多人希望他為自己的照片創作有趣的版本。（取材自臉書）

傑米的畫，一幅售價25英鎊起，大約31美元，另加郵費，現在他每天都會花大約兩個小時來創作，傑米笑說：「我沒有工作室，所以只能在餐桌上畫。對我來說，畫出讓大家看了會開心的作品，是我畫畫的動力。」

傑米陸陸續續完成了許多訂單，也都公開在他的Facebook專頁，有爺爺奶奶和孫子、有情侶，大家都稱讚他的畫注意到細節，而且畫風洋溢着一種喜悅歡樂，看來這位會計師爸爸的訂單會愈來愈多，好奇的話能到他的Facebook欣賞他的作品。

41歲的Jamie在去年5月婚禮上，送給40歲妻子凱特的肖像畫，畫作充滿童趣，但...
41歲的Jamie在去年5月婚禮上，送給40歲妻子凱特的肖像畫，畫作充滿童趣，但以成年人的角度來看，真的是醜版肖像畫。（取材自臉書）

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