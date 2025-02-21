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緬甸「地表最帥和尚」訂婚照曝光 粉絲嘆：失戀了

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28歲男模白因，有「緬甸最帥和尚」封號。（取材自臉書）
28歲男模白因，有「緬甸最帥和尚」封號。（取材自臉書）

緬甸有著「地表最帥和尚」之稱的28歲男模白因（Paing Takhon，又譯白英），在經歷剃度修行暴紅、反對軍政府被捕入獄又被特赦後，最近宣布與比他大一歲的女友林米亞（Linn Mya Phu）訂婚，並將迎來人生新篇章。白因與女友修成正果的消息傳出後，許多粉絲直呼「失戀」，但仍紛紛獻上祝福，為男神收穫幸福感到高興。

綜合媒體報導，白因2021年按緬甸傳統到寺院短暫剃度修行10天，期間他一組身穿僧袍的照片意外在網上暴紅，讓他瞬間成為焦點，還在同年榮獲TC Candler「全球百大帥臉」冠軍，被粉絲封為「地表最帥和尚」和「緬甸天菜和尚」。

然而，緬甸軍事政變爆發後，白因因公開支持民主運動而在12月遭軍政府逮捕，並被判處3年有期徒刑，其社群平台也被全面封鎖。在服刑一年後，白因獲特赦提前出獄，隨後重返公眾視野，並經營YouTube與粉絲互動。他也在2024年8月大方認愛，證實自己已和大1歲的林米亞交往多年。白因去年大方認愛，並在不久後求婚成功。

白因日前在Facebook發布影片，宣布與林米亞訂婚。畫面中，2人身穿淺綠色傳統服裝，在雙方父母的見證下，於庭院草坪完成訂婚儀式。他們2人互動親密，不時牽手、擁抱和親吻，還在回首4年的感情路時感動落淚，場面溫馨感人。

隨著訂婚消息傳開，白因不少粉絲都留言哀嘆「心碎了」、「我失戀了」，但更多人為他感到高興，紛紛留言「男神值得擁有幸福」，並獻上祝福。

緬甸「最帥和尚」白因在Facebook發布影片，宣布與女友林米亞正式訂婚，粉絲留...
緬甸「最帥和尚」白因在Facebook發布影片，宣布與女友林米亞正式訂婚，粉絲留言：失戀了。（視頻截圖）

緬甸 YouTube

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