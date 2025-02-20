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歐洲用太空望遠鏡觀察到「愛因斯坦環」 有助探索暗物質

中央社／佛羅里達綜合外電報導
歐洲的歐幾里得（Euclid）天文望遠鏡在附近星系周圍發現一個罕見、明亮的「愛因斯坦環」。 (取材自X平台@NASA )
歐洲的歐幾里得（Euclid）天文望遠鏡在附近星系周圍發現一個罕見、明亮的「愛因斯坦環」。 (取材自X平台@NASA )

天文學者日前表示，歐洲的歐幾里得（Euclid）天文望遠鏡在附近星系周圍發現一個罕見、明亮的「愛因斯坦環」（Einstein ring）。

美聯社報導，這個愛因斯坦環環繞著距離地球5.9億光年的星系NGC 6505，以宇宙尺度來說並不遠。

刊登在「天文與天體物理學」（Astronomy and Astrophysics）期刊的文章提到，天文學者早在一個多世紀之前就知道有這個星系，因此很訝異歐幾里得天文望遠鏡發現這個明亮光環。

愛因斯坦環是來自遙遠星系的光，其彎曲方式完美環繞一個距離較近的物體。在這項新發現案例中，被環繞的是天龍座（Draco）內的NGC 6505星系，而製造光環的遠處星系距離超過40億光年。科學人員以前未曾觀測到這個遙遠星系，因此沒有命名。

來自遙遠星系的光線因重力而彎曲，稱為「重力透鏡」（gravitational lensing）效應，因此這種光環以專門研究重力的物理學家愛因斯坦（Albert Einstein）姓氏命名。

分析這個愛因斯坦環的第一篇科學論文的主要作者歐賴爾登（Conor O'Riordan）目前在德國馬克斯普朗克天體物理學研究所（Max Planck Institute for Astrophysics）研究暗物質。

他在聲明中說：「所有強重力透鏡都很特別，因為很罕見，在科學上也非常有用。這個又尤其特別，因為它離地球很近，且排列方式讓它看起來非常美麗。」

研究這些愛因斯坦環的重力效應可幫助科學人員更理解宇宙膨脹、探索暗物質和暗能量的影響，並藉由被暗物質彎曲的光線，調查光線的背景來源。

歐幾里得天文望遠鏡於2023年在美國佛羅里達州升空。美國國家航空暨太空總署（NASA）也參與了歐幾里得在宇宙中偵測暗能量和暗物質的任務。

太空 德國 佛羅里達州

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