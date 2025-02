木偶奇遇記翻版？智利男划輕艇被鯨魚吞下 3秒後吐出奇蹟無傷

智利巴塔哥尼亞(Patagonia)海域上演驚人一幕,一名年輕男子正在划輕艇,結果突然遭到一頭座頭鯨吞進嘴裡,短短三秒鐘後又被吐了出來,且毫髮無傷,而上述過程也被同行的父親拍下,如今在社群媒體 瘋傳。

A humpback whale briefly swallowed a kayaker off Chilean Patagonia before quickly releasing him unharmed. pic.twitter.com/DnbbT4Di7I