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木偶奇遇記翻版？智利男划輕艇被鯨魚吞下 3秒後吐出奇蹟無傷

編譯徐榆涵／綜合報導
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智利一名男子海上划輕艇，結果遭鯨魚吞入又吐出，奇蹟生還。(截自X影片)
智利一名男子海上划輕艇，結果遭鯨魚吞入又吐出，奇蹟生還。(截自X影片)

智利巴塔哥尼亞(Patagonia)海域上演驚人一幕，一名年輕男子正在划輕艇，結果突然遭到一頭座頭鯨吞進嘴裡，短短三秒鐘後又被吐了出來，且毫髮無傷，而上述過程也被同行的父親拍下，如今在社群媒體瘋傳。

美聯社報導，阿德里安(Adrián Simancas)日前與父親前往智利南端麥哲倫海峽(Strait of Magellan)划輕艇，一頭座頭鯨卻浮出水面，張嘴把阿德里安與其黃色輕艇吞下，幾秒鐘之後才吐了出來，這一樁海上驚奇事件，令人聯想到義大利經典兒童文學作品「木偶奇遇記」。

阿德里安受訪時回憶，「我以為我死了。我以為牠把我吃掉，把我吞了下去。」稱真的感到恐懼是在浮出水面後，因為擔心座頭鯨傷害父親戴爾(Dell)，或者自己在冰冷海水中死去，「當我浮出水面並且開始漂浮時，我很擔心父親也會出事，我很擔心我們無法及時抵達岸邊，或者我會失溫。」

所幸戴爾在幾公尺外目睹一切後，依然保持冷靜，不斷安撫阿德里安，並且很快就把努力游向自己的阿德里安救上輕艇。儘管害怕，父子倆仍安全返回岸邊。

麥哲倫海峽位於智利首都聖地牙哥(Santiago)南方約2600公里，是巴塔哥尼亞地區的重要觀光景點，以自然探險活動聞名，但其冰冷海水對於想要跨越的船員、游泳者、探險家構成挑戰。儘管南半球正值夏季，當地溫度依然涼爽，最低僅攝氏4度，最高很少超過攝氏20度。

事實上，鯨魚攻擊人類在智利水域極其罕見，但鯨魚因撞擊貨船而死的數量近年增加，過去10年也反覆出現擱淺問題。南非2019年也有攝影師遭布氏鯨咬入口後瞬間吐出生還。

智利一名男子海上划輕艇，結果遭鯨魚吞入又吐出，奇蹟生還。(截自X影片)
智利一名男子海上划輕艇，結果遭鯨魚吞入又吐出，奇蹟生還。(截自X影片)

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