全球瞭望／西班牙寵物比幼童多 狗有零食巡禮路 千萬隻萌寵商機火

西班牙許多店主會在門口準備水盆，提供給路過口渴的毛孩飲用。（中央社）

西班牙2024年寵物 登記數量高達1000萬隻，包括逾900萬隻狗兒、100萬隻貓兒及5萬隻雪貂，幾乎達全國4歲以下幼兒的6倍。跨物種家庭盛行下，毛孩經濟學當道，毛孩社會學也成顯學，甚至有「寵物民事責任保險」。

家犬數量 4年增近40%

根據西班牙國家報（El País），西班牙在2020年新冠疫情爆發後，由於政府允許民眾在封城時外出遛狗、加上隔離在家時無法與親友接觸的寂寞，在人身自由與感情連結需求交互作用下，毛孩飼養數量激增，2023家犬數量比2019年增近40%。

此外，西班牙是少子化社會，也帶動毛孩數量成長。根據美國中情局（CIA）2024年全球生育率預測報告顯示，在227個國家或地區中，西班牙的總生育率排名世界倒數第10名。

狗比小孩多，在西班牙是不爭的事實。但是，短短幾年間，毛孩的存在感和社會地位，的確發生了翻天覆地的變化。 西班牙狗兒登記數量高達900萬隻，馬德里處處有綠地，可說是愛狗人士天堂，遇上「遛狗高峰時段」，廣場上可輕易見到超過20隻狗兒社交嬉鬧。（中央社） 西班牙除了市場和超市，幾乎各種商店都允許狗兒上門；圖為馬德里市區內一家咖啡館，門口貼著「狗兒友善」貼紙。（中央社）

幾乎各商店 允許汪汪上門

在馬德里，街上的公共垃圾桶會定期供應飼主免費狗便袋，居家附近的小型都會公園都規畫有狗狗活動區，大型森林公園更默許狗兒不繫狗繩自由放飛。近年來，中央和地方政府都積極開放與規範狗狗搭乘大眾交通運輸工具，如捷運和火車。

西班牙「狗兒友善」的商業場所也愈來愈多，舉凡露天座、咖啡廳、酒吧、餐廳、藥局、理髮店、書店等，除了市場和超市外，幾乎各種商店都允許狗兒上門。

路人和店家對狗兒的態度也愈來愈親切與包容，許多店主會在門口準備水盆，提供給口渴的毛孩飲用。遛狗時，沿路造訪的書報攤和麵包店都會給小狗零食吃；常光顧的酒吧露天座，甚至會特別切幾片臘腸餵食，簡直有牠自己的「零食巡禮路」和「狗其林酒吧指南」。

聖誕貓狗禮盒 也有狗狗海灘

隨著寵物飼養擬人化，毛孩經濟學在全球當道，寵物產業服務鏈愈來愈完整，服務也愈趨精緻化、客製化，西班牙的寵物相關產業跟上這股趨勢，甚至推出接地氣的商品和服務。

有高檔寵物用品店在聖誕時節推出了讓毛孩爸媽買來送家中貓狗的禮盒組，以及狗貓可飲用的優格「香檳」瓶杯組，讓毛孩參與家庭節慶活動。 西班牙毛孩經濟學當道，一家位在馬德里市區的寵物用品店，2024年聖誕時節推出了家犬、家貓禮盒組。（中央社）

「狗兒友善」的旅館也很容易找到，可接受狗兒入住的4星級旅館，只要多付10至15歐元（約10.5美元至15.8美元）的費用，除了提供狗床外，還會贈送狗玩具。西班牙北部地區甚至還有官方規畫的「狗狗海灘」。

寵物旅館過夜 照護需求大

馬德里市區內寵物日托、寄宿中心多，郊區甚至設有幅員廣大的寵物旅館，提供狗兒奔跑玩耍的大空地，以及夏日可戲水降溫的戶外游泳池。

戴麗雅（Delia）在獸醫診所擔任助理，兼差當寵物保母已有長達12年的經驗，她說，過去西班牙寵物旅館很少、環境不佳，目睹許多狗狗因入住而生病後，決定自己下海幫有需要的飼主照顧毛孩。

戴麗雅表示，這12年來的確見證了西班牙寵物數量狂增，以她在診所的觀察，近年來飼養貓兒的比率更是大幅提升。

身為寵物保母，戴麗雅說，她家平均每個月內15天有狗兒入住，旺季時譬如暑假、聖誕假期、連假，1個月內每天都有狗狗過夜，可見寵物照護需求之大。

動物福利法 愛犬看病不拖延

既然毛孩已成為家庭和社會中不可或缺的一分子，因時制宜，西班牙新版「動物福利法」在2023年9月正式上路，規定狗主人不論飼養狗兒的品種和尺寸，都必須購買「寵物民事責任保險」，以保護主人免受寵物可能對第三方造成的損害，譬如咬傷人或破壞財產。

基本保險方案僅涵蓋第三方損害，每年保費約為18至40歐元，更全面的保險方案涵蓋醫療費用、損失或遭竊賠償，甚至發生衝突的法律辯護費用，年度保費約為100至300歐元之間。沒有遵守法規購買保險的飼主，可被處以500至1萬歐元之間的罰款。