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男划輕艇突遭鯨魚吞了 3秒鐘後被吐出來…奇蹟生還

編譯徐榆涵／即時報導
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男子一度遭鯨魚吞沒。(美聯社影片截圖)
男子一度遭鯨魚吞沒。(美聯社影片截圖)

智利巴塔哥尼亞（Patagonia）海域上演驚人一幕，一名年輕男子正在划輕艇，結果突然遭到一頭座頭鯨吞進嘴裡，短短3秒鐘後又被吐了出來，且毫髮無傷，而上述過程也被同行的父親拍下，如今在社群媒體瘋傳。

美聯社報導，阿德里安（Adrián Simancas）8日與父親前往智利南端麥哲倫海峽（Strait of Magellan）划輕艇，一頭座頭鯨卻浮出水面，張嘴把阿德里安與其黃色輕艇吞下，幾秒鐘之後才吐了出來。

阿德里安受訪時回憶，「我以為我死了。我以為牠把我吃掉，把我吞了下去。」稱真的感到恐懼是在浮出水面後，因為擔心座頭鯨傷害父親戴爾（Dell），或者自己在冰冷海水中死去，「當我浮出水面並且開始漂浮時，我很擔心父親也會出事，我很擔心我們無法及時抵達岸邊，或者我會失溫。」

所幸戴爾在幾公尺外目睹一切後，依然保持冷靜，不斷安撫阿德里安，並且很快就把努力游向自己的阿德里安救上輕艇。儘管害怕，父子倆仍安全返回岸邊。

麥哲倫海峽位於智利首都聖地牙哥（Santiago）南方約2600公里，是巴塔哥尼亞地區的重要觀光景點，以自然探險活動聞名，但其冰冷海水對於想要跨越的船員、游泳者、探險家構成挑戰。儘管南半球正值夏季，當地溫度依然涼爽，最低僅攝氏4度，最高很少超過攝氏20度。

事實上，鯨魚攻擊人類在智利水域極其罕見。但鯨魚撞擊貨船致死數量近年增加，過去10年也反覆出現擱淺問題。

觀光 社群媒體 聖地牙哥

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