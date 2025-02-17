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中美這國歧視非裔遊客：被居民當塵土、得不到1杯飲料

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非裔美籍旅遊部落客凱莉去過數十個國家，熱中在社群媒體分享自己的旅行經驗。（取材自TikTok）
非裔美籍旅遊部落客凱莉去過數十個國家，熱中在社群媒體分享自己的旅行經驗。（取材自TikTok）

非裔美籍旅遊部落客凱莉（Malikah Kelly）說，她喜歡獨自旅行，去過很多國家，而她遭受種族歧視最嚴重的國家是在中美洲加勒比海上的聖克里斯多福及尼維斯（Federation of Saint Christopher and Nevis），她說那裡的人待她彷彿視她為塵土，讓她有極不愉快的旅遊經驗，她絕對不會再去聖克里斯多福。

紐約郵報（New York Post）報導，凱莉去過數十個國家，熱衷在社群媒體分享自己的旅行經驗，她說她常被問到各地的種族歧視情況，而她也在影片中解答，聖克里斯多福是她遇過種族歧視最嚴重的國家，她被當地的非裔族群歧視，影片累積超過130萬次瀏覽。

凱莉說，她在義大利生活後轉飛往聖克里斯多福島，她一抵達海邊的度假村就受到員工冷漠對待，無論她在泳池還是在海邊散步都不好過，得不到一杯飲料，也沒有人願意服務她，在那裡的旅遊經驗是可怕、令人難過的，她從來沒有在旅行時被那樣對待過。

凱莉說，那些糟糕的事情不只發生在飯店，當地店家的店員也不怎麼願意理她，她後來和一群到聖克里斯多福度假的白人企業主成為朋友，才讓她的旅行開心很多，那群人很想了解她在歐洲的生活經驗。

凱莉說，很多人說義大利的種族歧視很嚴重，但她在那住過三年，從沒遇過歧視。

凱莉的影片引起網友討論，許多非裔網友分享自己的經驗。有人說聖克里斯多福居然歧視這麼嚴重讓她很意外，也有人說巴貝多的歧視情況也很嚴重，另一人也分享自己在多明尼加的旅遊勝地蓬塔卡納（Punta Cana）遭遇歧視的經驗。

種族歧視 非裔 義大利

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