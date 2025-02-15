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英國不育男「這招」與妻產子 市議會要驗DNA 法官准免測

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英國一對想要孩子的不育夫妻，將先生和父親的精液混合後，再注入妻子體內，結果妻子成功懷孕誕下一名男嬰；示意圖。(路透)
英國一對想要孩子的不育夫妻，將先生和父親的精液混合後，再注入妻子體內，結果妻子成功懷孕誕下一名男嬰；示意圖。(路透)

想要孩子的不育夫妻，總會想盡辦望能生兒育女。英國一對夫妻因無法如願擁有自己親生骨肉，不育的人夫決定將自己和父親的精液混合，再注入妻子體內，結果妻子成功懷孕誕下一名男嬰，他們沒有進行DNA檢測，由人夫宣稱是孩子的父親。

事件在5年後曝光，市議會循法律途徑要求進行進行親子鑑定，但被法庭駁回，法官認為一來市議會和測試結果「沒有任何利益關係」，二來始終那始終是別人家事，應有相關家庭最終決定。

事件發生在英國巴恩斯利（Barnsley），當地高等法院規定不能公開涉事家庭的個人資料。當地媒體報導，人夫被指與妻子無法生兒育女，但他們無法負擔體外人工受精的高昂費用，他們和人夫的父親商議後，決定另關蹊徑，將父子的精液混合，繼而注入妻子體內，最終成功誕下男嬰。3人一直隱瞞受孕經過，而且沒有進行DNA檢查，對外宣稱人夫就是男嬰父親。

事件約5年後，巴恩斯利市議會訴諸法律，要求涉事家庭進行親子鑑定，但高等法院審議後，法官認為市議會和測試結果「沒有任何利益關係」，市議會想保存準確出生記錄，並不代表有權要求該個家庭進行DNA檢測，所以駁回要求。

但法官形容男童是「特別的孩子」，很大的機會父親其實他的是兄長，而爺爺才是親生父親，一旦男童在長大後知道受孕過程，有可能會受到心理傷害，屆時有人可能想進行親子鑑定，但始終都是他們的家事，將由他們決定怎樣處理。

親子 DNA 檢測

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