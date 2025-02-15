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男花千元買電鑽 卻到貨1張紙「印有螺絲、鑽頭圖片」

聯合新聞網／綜合報導
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男子上網訂購電鑽，結果只收到一張A4紙「印有螺絲、鑽頭的圖片」；電鑽示意圖。(圖/123RF)
男子上網訂購電鑽，結果只收到一張A4紙「印有螺絲、鑽頭的圖片」；電鑽示意圖。(圖/123RF)

美國喬治亞州一名男子在電商平台訂購一台電鑽，他支付了40美元，收到包裹打開裡面卻只有一張紙，讓他氣炸了。

據「紐約郵報」報導，受騙的男子是68歲的富蘭克林（Sylvester Franklin）。日前他在電商平台AliExpress購買一支電鑽和一台高壓清洗機，總價格為40美元。

他等了一個月才收到包裹，不過寄得慢還不打緊，讓他生氣的是，裡面根本沒有他購買的任何機器，只有一張A4紙，上面印了鑽頭和螺絲的圖片，以及一顆小起子頭。

富蘭克林表示，自己是修理機械的，平常就會買這類工具來DIY修理汽車，或做一些簡單的家務，購買這些設備就是想要用來修理物品，沒想到會被騙。他馬上聯繫電商平台要求退費，但一直到現在都還沒有接獲任何回應。

其實這類的詐騙層出不窮，並不只發生在美國。英國一名女子格里菲斯（Lisa Griffiths）在2024年的黑色星期五購物節期間，於Currys購買一台iPad，這台iPad售價479英鎊（約592美元），格里菲斯本來是要買給女兒當聖誕禮物。

不過收到包裹以後，格里菲斯卻只拿到一個保溫瓶。更令她傻眼的是，她向電商平台反映，平台和貨運公司卻都宣稱已經正常寄送商品，兩方都沒有過失，格里菲斯要自己吸收這筆損失。幸好格里菲斯連繫當地媒體協助洽談，在媒體介入後，Currys重新調查，確認該水瓶並非格里菲斯訂購的商品後，給格里菲斯退款賠償。

電商 黑色星期五 喬治亞州

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