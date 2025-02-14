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阿根廷驚見「血河」 居民被臭味嗆醒想吐 投訴多年未果

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阿根廷首都布宜諾斯郊區的薩蘭迪河（Sarandi River）突然變成詭異的鮮紅色，引起當地居民恐慌。(歐新社)
阿根廷首都布宜諾斯郊區的薩蘭迪河（Sarandi River）突然變成詭異的鮮紅色，引起當地居民恐慌。(歐新社)

距離阿根廷的薩蘭迪河（Sarandi），河水近日突然一夜之間變成深紅色，當地居民抱怨，河裡甚至飄來惡臭。地方報導引述居民稱，汙染應是源自於附近一間工廠洩漏染料所致，由於該地鄰近生態保護區，污染疑慮也引發外界關注。地區政府的環保部門表示正調查事件，並已取走河水化驗。當地居民長年投訴該區工業污染問題，稱今次只是最新一次污染事故，之前河水曾試過變藍、粉紅和紫色，水面還有油污。

根據「衛報」和阿根廷媒體報導，位在阿根廷首都以南約15公里的阿韋利亞內達市（Avellaneda）、伊夫拉阿布爾鎮（Villa Inflamable）的薩蘭迪河，6日變成詭異血紅色，甚至散發出刺鼻氣味，當地居民形容「一覺醒來，整條河就像血流成河」，引發恐慌。

報導稱，薩蘭迪河流經工業區和貧民區交錯的地帶，沿河分布著多座工業建築，像是皮革加工廠和紡織廠，以及燃燒工業廢棄物的焚化爐，當地排放廢水情況很普遍，附近居民也不止一次目睹河水變色。

不過報導引述住戶說法，這次顏色因為太驚人，加上味道相當刺鼻，「光是靠近聞到味道都會覺得反胃噁心」，還有居民表示，自己一早就被焚化爐排放的難聞煙霧味道所嗆醒，打開窗戶一看，發現河水完全變成紅色。自1990年代以來，當地居民持續對幾間當地企業提出投訴，其中幾起涉嫌環境污染的案件在審理中。

這起事件曝光後，阿根廷環境部已派員到現場採集水樣，並進行相關檢測，初步檢測未發現有毒物質。環境部門目前仍在進一步分析變紅的真正原因，以確認汙染是否來自特定工廠；河水顏色目前已稍微恢復，但汙染問題仍未解決，居民擔心若政府不嚴加控管，恐怕還會出現更多驚悚的河水顏色。

阿根廷首都布宜諾斯郊區的薩蘭迪河（Sarandi River）突然變成詭異的鮮紅...
阿根廷首都布宜諾斯郊區的薩蘭迪河（Sarandi River）突然變成詭異的鮮紅色，引起當地居民恐慌。(美聯社)

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