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捕鼠大臣重出江湖…英國首位「貓咪外交官」派駐百慕達

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帕默斯頓受到完美的外交職位吸引，決定「重出江湖」，以半退休身份出任百慕達新總督的貓外交顧問，正忙於會見熱情的當地居民。（取材自Ｘ平台）
帕默斯頓受到完美的外交職位吸引，決定「重出江湖」，以半退休身份出任百慕達新總督的貓外交顧問，正忙於會見熱情的當地居民。（取材自Ｘ平台）

在2020年宣布退休的英國外交部前首席捕鼠大臣帕默斯頓（Palmerston）有新任務，牠於2月4日在社交平台「發聲」，透露自己將作為外交顧問隨同英國海外領地百慕達（Bermuda）的新任總督前往當地擔任外交顧問，同時成為英國史上第一位「貓外交官」。

貼文中稱帕默斯頓受到這個完美的外交職位吸引，決定「重出江湖」，以半退休身份出任百慕達新總督的貓外交顧問，正忙於會見熱情的當地居民。牠之後又「發文」，指前往百慕達旅途遙遠，感謝隨行人員照顧。

英國外交部表示，帕默斯頓「只會出席他認為重要的會議，並在必要時提供建議，並享受應得的午睡」。英國前外交部常務次官麥克唐納（Simon McDonald）表示，當帕默斯頓告訴人們自己已經退休還鄉時，人們常常以為他已經去世了，但現在有證據表明他還生活在百慕達，預祝牠能夠享受新任務。

英國政府內部捕鼠官職務已流傳百年，帕默斯頓早在2016年加入英國外交部，曾數度傳出與2011年就進入英國內閣辦公室的捕鼠官賴瑞(Larry)有嫌隙，有時人們會看到兩人在英國首相府外的街道上打架。不過，當2020年帕默斯頓退休後，賴瑞打破傳言出聲祝福，形成一段佳話。

帕默斯頓當時僅2歲大，原本是待在「巴特西貓狗之家」（Battersea Dogs and Cats Home），在英國外交部的挑選之下入行，擔任捕鼠官一職。並以英國任職時間最長的外交大臣帕默斯頓子爵（Lord Palmerston）的名字命名，但牠在新型冠狀病毒疫情期間遷出位於倫敦市中心的辦公大樓。

根據BBC與美聯社報導，帕默斯頓在退休後被英國外交官莫多克(Andrew Murdoch)領養，莫多克稍早被任命為百慕達總督，百慕達是位於大西洋中部的一塊英國海外小領地。

在牠4年的任職期間，帕默斯頓幫助了英國外交部打擊了鼠患，為外交部員工創造了舒服的工作環境。單計牠上任的頭兩年，帕默斯頓就已抓到了27隻老鼠，戰功彪炳。

在2020年宣布退休的英國外交部前首席捕鼠大臣帕默斯頓（前），隨同英國海外領地百...
在2020年宣布退休的英國外交部前首席捕鼠大臣帕默斯頓（前），隨同英國海外領地百慕達的新任總督（後）前往當地擔任外交顧問。（取材自英國外交部）
帕默斯頓早在2016年加入英國外交部，擔任捕鼠官一職。單計牠上任的頭兩年，帕默斯...
帕默斯頓早在2016年加入英國外交部，擔任捕鼠官一職。單計牠上任的頭兩年，帕默斯頓就已抓到了27隻老鼠，戰功彪炳。（美聯社）

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