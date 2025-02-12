澳男自家後院竄出102條毒蛇 多到捕蛇專家也吃驚

澳洲居民日前在自家後院捕獲多達102條劇毒的紅腹黑蛇。（視頻截圖）

澳洲 雪梨西部郊區霍斯利公園一名居民，日前在自家後院捕獲多達102條劇毒的紅腹黑蛇，數量之多，畫面令人毛骨悚然。由於紅腹黑蛇毒性高，嚴重恐導致截肢，澳洲當地人都會相當小心。

衛報、CNN報導，該名居民斯坦（David Stein）日前在自家後院整理堆肥堆時，意外發現大約六條紅腹黑蛇（Red-Bellied Black Snake）盤踞其中。

他回憶道，看到蛇群那一刻，他渾身發抖，妻子查閱資料後發現，雌性紅腹黑蛇在分娩前常會聚集，意識到問題嚴重後，兩人立即向雪梨爬蟲動物安置公司求助，後續的發展遠超過他的想像。

該公司負責人克雷瓦羅（Cory Kerewaro）派出捕蛇專家庫珀（Dylan Cooper）到場處理，結果令人震驚，經過仔細搜尋，團隊共捕獲102條毒蛇，其中包括五條成年蛇和97條幼蛇。

克雷瓦羅分析指出，這片堆肥堆潮濕、溫暖且隱蔽，為紅腹黑蛇提供理想的繁殖環境，他推測蛇群可能已在此盤踞一個月之久。

雖然自然界中蛇類聚集並不罕見，但卻很少被人類親眼目睹，這次發現的蛇的數量之多，是他職業生涯中聞所未聞的，而這些蛇群已被放生到國家公園。

斯坦表示，雖然觀看整個捕蛇過程很令人興奮，但現在牠們走了，實在鬆一口氣。

紅腹黑蛇又名赤腹伊澳蛇，背部呈黑色、腹部為紅色而得名，紅腹黑蛇的毒液含有神經毒素，若是被咬傷，患者會出現噁心、嘔吐、頭痛、腹痛及肌肉無力等症狀，傷口還會引起腫脹、流血、局部皮膚壞死等，嚴重還可能導致截肢，每年都會有人被攻擊的事件，但在澳洲並未有死亡紀錄。