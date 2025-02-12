8年前惡火奪72命 倫敦格蘭菲塔將拆除 罹難者家屬批可恥

被覆蓋的格蘭菲塔遺址。（路透）

2017年倫敦「格蘭菲塔」（Grenfell Tower）惡火奪走72條人命，成二戰迄今英國最嚴重的民宅火災；災害生還者與罹難者親屬證實，事發近八年後，當局宣布將拆除這棟建築。

中央社引述法新社報導，代表生還者與罹難者家屬的組織「格蘭菲最近親屬」（Grenfell Next of Kin）在社群平台X發布聲明稱，英國副首相兼住房、社區和地方政府事務大臣芮納（Angela Rayner）已「向生還者與家屬宣布拆除格蘭菲塔的決定」。

另個代表部分生還者與罹難者家屬的組織「團結格蘭菲」（Grenfell United）則痛批，英國當局的這項決定相當「可恥」，且磋商過程太過草率，罹難者家屬的意見未獲當局重視。

格蘭菲塔位於倫敦西區黃金地段。2017年6月14日清晨，這棟24層的大樓慘遭祝融，由於外牆採用易燃材質包覆，以致火勢一發不可收拾，最終奪走72條人命。該大樓共有127個住宅單位，住有600名居民，至少有200名消防員和40輛消防車參與滅火，大火之後整座塔樓幾乎被火災摧毀。

英國當局去年9月公布的「格蘭菲塔大火公開調查報告」指出，這起悲劇的死亡事件都是「可避免的」，報告還指控建商嚴重失職、不誠實。一些媒體引用格蘭菲塔公寓樓居民的消息，認為此次火災源頭來自一台故障的冰箱，但該消息尚未知是否官方證實。