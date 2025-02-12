我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬雲現身杭州：AI會改變一切 但不代表AI能決定一切

時薪6元還被雇主打傷？南加華婦工傷訴訟3年惹議

「這裡不是酒店」日療癒動物園禁男性單獨進入 園長曝真相

綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「癒され亭」園長無奈解釋禁止男性單獨入內的背後原因。（取材自Ｘ平台）
「癒され亭」園長無奈解釋禁止男性單獨入內的背後原因。（取材自Ｘ平台）

在日本關東地區北部的栃木縣那須，有一個可以近距離接觸迷你豬、水獺、山羊、狗狗、貓咪等可愛療癒動物的地方「療癒亭」，不過女性園長Misamama日前在社群平台X和Instagram發布公告，禁止男性單獨入園。

園長表示，自己是因為喜歡那須高原的環境，也喜歡小動物，因此才在此獨力經營一間小小的動物園，提供大家親近動物的環境，但因為開園之後，有太多男性在她工作時，或趁店裡只有她一人時藉機靠近，約她吃飯、言語騷擾，讓她感受到極大的壓力，還曾有男性獨自入園後，不打算與小動物互動，只是專注於搭訕她與其他女性客人，讓她十分困擾。一開始她只在園裡張貼公告，但騷擾者還是繼續不當的行為。

女園長忍耐到最後，只好在社群媒體公布禁止男性單獨入園的規定，並強調這並非出於性別歧視或自我感覺良好，而是擔心拒絕別有居心者可能招來怨恨或報復。「這裡不是酒店」，園長強調，真心想親近動物的男性，可以和朋友或家人一同前往。

據報導，園長在留言中表示：「雖然被批評為性別歧視，但事實絕非如此，如果要說的話，我也喜歡男性。但如果只禁止特定找麻煩的人士入園，我不知道如果被他們怨恨上，會被做些什麼報復。各位如果能夠體諒到我僅僅只是一名抱著必死覺悟在努力工作的女性，我將對此不勝感激。」

日本「癒され亭」動物園近日宣布禁止男性單獨入內。（取材自Instagram）
日本「癒され亭」動物園近日宣布禁止男性單獨入內。（取材自Instagram）

歧視 動物園 社群媒體

上一則

繼巴拿馬退出一帶一路 陸學者：川普下個涉華目標是秘魯錢凱港

下一則

約旦兩難 不支持美國接管加薩計畫恐喪失金援

延伸閱讀

這裡不是酒店 日療癒動物園禁男性單獨前往

這裡不是酒店 日療癒動物園禁男性單獨前往
山東樂園1招將驢變斑馬 網友舉「鼠頭鴨脖」為例：不奇怪

山東樂園1招將驢變斑馬 網友舉「鼠頭鴨脖」為例：不奇怪
周末好去處／曼哈頓沉浸式茶文化節

周末好去處／曼哈頓沉浸式茶文化節
寶力、青寶首亮相免費看 華府國家動物園辦系列活動

寶力、青寶首亮相免費看 華府國家動物園辦系列活動

熱門新聞

澳洲一名女子腿部劇痛送醫後腦死。(示意圖／ingimage)

剛離開日本…24歲澳女腿部劇痛 癲癇昏迷3天後判腦死

2025-02-08 13:40
三人離開酒吧、在返回台女住宿處路上，看似相談甚歡。（取材自臉書＠泰國清邁象 Chiang MaiElephant）

25歲台女遭泰國議員性侵？監視器畫面曝光 案情大逆轉

2025-02-10 22:00
剛果民主共和國東部城市果瑪（Goma）上周發生監獄暴動事件。

剛果監獄暴動 逾160名女囚遭千名男囚性侵後活活燒死

2025-02-06 00:10
每年幼犬盃都和超級盃同日舉行。美聯社

快看世界／有超可愛的狗勾「幼犬盃」9日登場

2025-02-07 14:03
加拿大總理杜魯多。(路透)

沒在開玩笑 杜魯多警告：川普想併吞加拿大是「來真的」

2025-02-07 21:59
1名2023年7月遭俘擄的以色列人質日前獲釋，與家人相擁而泣。（路透）

川普下最後通牒「不放人 地獄就降臨」 哈瑪斯回應曝光

2025-02-11 11:19

超人氣

更多 >
調整手機3設定 蘋果：電池時間可延長一倍

調整手機3設定 蘋果：電池時間可延長一倍
副總統范斯的12歲中國遠親 因未打疫苗被拒心臟移植

副總統范斯的12歲中國遠親 因未打疫苗被拒心臟移植
川普擬下令聯邦政府配合馬斯克大規模裁員 唯4種員工能逃過一劫

川普擬下令聯邦政府配合馬斯克大規模裁員 唯4種員工能逃過一劫
中餐館打工深夜返家…華人來美僅5月 慘遭車禍奪命

中餐館打工深夜返家…華人來美僅5月 慘遭車禍奪命
頭等艙老太太跟他換機位「堅持付錢」 溫馨結局獲網友大讚

頭等艙老太太跟他換機位「堅持付錢」 溫馨結局獲網友大讚