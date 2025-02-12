「這裡不是酒店」日療癒動物園禁男性單獨進入 園長曝真相

「癒され亭」園長無奈解釋禁止男性單獨入內的背後原因。（取材自Ｘ平台）

在日本關東地區北部的栃木縣那須，有一個可以近距離接觸迷你豬、水獺、山羊、狗狗、貓咪等可愛療癒動物的地方「療癒亭」，不過女性園長Misamama日前在社群平台X和Instagram發布公告，禁止男性單獨入園。

園長表示，自己是因為喜歡那須高原的環境，也喜歡小動物，因此才在此獨力經營一間小小的動物園 ，提供大家親近動物的環境，但因為開園之後，有太多男性在她工作時，或趁店裡只有她一人時藉機靠近，約她吃飯、言語騷擾，讓她感受到極大的壓力，還曾有男性獨自入園後，不打算與小動物互動，只是專注於搭訕她與其他女性客人，讓她十分困擾。一開始她只在園裡張貼公告，但騷擾者還是繼續不當的行為。

女園長忍耐到最後，只好在社群媒體 公布禁止男性單獨入園的規定，並強調這並非出於性別歧視 或自我感覺良好，而是擔心拒絕別有居心者可能招來怨恨或報復。「這裡不是酒店」，園長強調，真心想親近動物的男性，可以和朋友或家人一同前往。