「這裡不是酒店」日療癒動物園禁男性單獨進入 園長曝真相
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在日本關東地區北部的栃木縣那須，有一個可以近距離接觸迷你豬、水獺、山羊、狗狗、貓咪等可愛療癒動物的地方「療癒亭」，不過女性園長Misamama日前在社群平台X和Instagram發布公告，禁止男性單獨入園。
園長表示，自己是因為喜歡那須高原的環境，也喜歡小動物，因此才在此獨力經營一間小小的動物園，提供大家親近動物的環境，但因為開園之後，有太多男性在她工作時，或趁店裡只有她一人時藉機靠近，約她吃飯、言語騷擾，讓她感受到極大的壓力，還曾有男性獨自入園後，不打算與小動物互動，只是專注於搭訕她與其他女性客人，讓她十分困擾。一開始她只在園裡張貼公告，但騷擾者還是繼續不當的行為。
女園長忍耐到最後，只好在社群媒體公布禁止男性單獨入園的規定，並強調這並非出於性別歧視或自我感覺良好，而是擔心拒絕別有居心者可能招來怨恨或報復。「這裡不是酒店」，園長強調，真心想親近動物的男性，可以和朋友或家人一同前往。
據報導，園長在留言中表示：「雖然被批評為性別歧視，但事實絕非如此，如果要說的話，我也喜歡男性。但如果只禁止特定找麻煩的人士入園，我不知道如果被他們怨恨上，會被做些什麼報復。各位如果能夠體諒到我僅僅只是一名抱著必死覺悟在努力工作的女性，我將對此不勝感激。」
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