華沙新現代藝術博物館 獲全球最佳新開放博物館榜首

華沙新現代藝術博物館。（取材自Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie官網)

華沙新現代藝術博物館 （Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, MSN）在孤獨星球（Lonely Planet）最佳新開放或重新開放的博物館年度排名中，榮獲全球榜首。

中央社引述波蘭地方電視台TVP3報導，在年度評比中，第2與第3名分別為美國兩大藝術機構—耶魯大學 英國藝術中心（Yale Center for British Art）、紐約弗裡克收藏館（The Frick Collection）。

新現代藝術博物館於2005年成立，但長期以來一直在臨時場地運營，直到2023年10月才正式搬遷至華沙市中心，與華沙的文化科學宮（Pałac Kultury i Nauki，PKiN）相鄰。華沙的MSN大樓採用水平規畫，與垂直聳立於周圍環境的文化科學宮不同，其獨特的白色混凝土外牆，極其醒目。

新現代藝術博物館是由美國建築師湯瑪斯·費弗（Thomas Phifer）所設計。他的作品一向以極簡主義、現代主義、光線與空間的運用，以及對自然環境的融合聞名。他的建築作品強調幾何簡潔、透明度、自然採光，並運用玻璃、鋼鐵、混凝土等材料來打造乾淨俐落且具有流動感的空間。

博物館的主要展覽空間位於一樓和二樓，圍繞著中央開放式樓梯。頂層的畫廊將透過屋頂的天窗被陽光照亮。

每個畫廊裡都有一間木製房間，裡面有一張長凳、一張閱讀桌和一扇窗戶。這個房間是藝術體驗的一部分，也是遊客可以停留、思考和沉思的地方。

孤獨星球表示，博物館內部的明亮中庭與雙樓梯設計，將吸引訪客探索畫廊。但因為建築師的簡約風格、缺乏窗戶以及影響周邊景觀，引發不小爭議。部分人士認為博物館建築「保守、缺乏特色」，在網路引發不同看法。

不過，孤獨星球形容新現代藝術博物館是「波蘭最具活力的機構之一」，並提及博物館積極參與當代政治討論。

新現代藝術博物館將於2月21日正式開放永久收藏展覽（The Impermanent），呈現來自波蘭及國際藝術家150多件當代藝術作品，範圍涵蓋1950年代至今。