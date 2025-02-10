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遠親50萬遺產47人可繼承 加拿大婦人以為詐騙 結局樂翻

綜合報導
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加拿大一名女子意外共同繼承40萬英鎊遺產，是不認識的遠親留下的；示意圖。（圖／123RF）
加拿大一名女子意外共同繼承40萬英鎊遺產，是不認識的遠親留下的；示意圖。（圖／123RF）

突然收到通知稱有陌生人遺留下大筆遺產給你，大家都會聯想到是詐騙案，但凡事都有例外。加拿大一名女子收到通知，稱她會成為一筆約40萬英鎊（約50萬美元）遺產的繼承人之一，她不禁憂心自己是否遭到詐騙。後來她從專門追蹤法定繼承人的機構獲得確認，這筆遺產是遠房親戚所遺留的，對方是自己已故母親的表親，未婚加上膝下無兒女，於是該機構負責替他找尋繼承人，並且為女子提供一份詳細的族譜。

綜合外媒報導，居於加拿大的60歲女子格塞爾（Lorraine Gesell）日前收到通知，指她共同繼承一筆約40萬英鎊（約49.9萬美元）的遺產，而聯絡她的機構是專門追蹤法定繼承人的「Finders International」，指這筆遺產來自在英國倫敦獨居的男子霍森（Raymond Howson），生前從事航空業，但他一生未婚、膝下無兒，在2021年過世，終年85歲。

該機構向格塞爾解釋，霍森是她已故母親的表親，並附上詳細族譜，已找到霍森含括格塞爾在內分布全球的47名親屬，他們可共同繼承這筆遺產。

格塞爾本來不太相信這件事，認為是遇到詐騙，「有個妳不認識的人死了，而妳是遺產繼承人之一」，她覺得聽起來像虛構的故事情節，「不過Finders International非常好，為我提供族譜確認母親是霍森的表親，也不用為此繳付任何費用，我才相信件事是真的。」雖然她不認識這名遠房親戚，但得到這筆意外之財，格塞爾打算用來裝修家居，剩下的金錢會與家人旅遊。

據報「Finders International」的負責人回應事件，指這類跨國尋親案例並不罕見，若最後找不到合法繼承人，這類無主遺產會收歸國有。截至2024年，英格蘭與威爾斯地區就有超過6000筆遺產無人認領。

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