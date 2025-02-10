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人氣電影「情書」炒熱日本小樽 保全對觀光公害出手了

編譯周辰陽／即時報導
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日本北海道小樽市的小樽運河。(路透)
日本北海道小樽市的小樽運河。(路透)

日本北海道的小樽市氛圍寧靜，冬季被潔白的雪覆蓋。作為1995年上映的人氣賣座愛情電影「情書」拍攝地點，每年冬天持續吸引遊客造訪。然而，這座城市已成為日本對抗過度旅遊（觀光公害）的最新熱點。

據新聞報導，日前一名61歲的香港籍女遊客與丈夫一同赴小樽市，在JR函館本線軌道上面向大海拍照，遭駛來的快速列車撞上，送醫後不治死亡。

CNN指出，這起事件發生在小樽市郊朝里站，以電車穿越雪景的海岸風景聞名；除了「情書」，2015年中國電影「戀愛中的城市」的其中一個故事「Honeymoon」，也在此取景，因此享有很高的知名度，吸引南韓與兩岸三地遊客朝聖。

據報導，擁有約10萬人口的小樽市，2024年最多有98678名國際遊客過夜，創下有紀錄以來最高數字，而且還不包括從約40公里外的札幌前來一日遊的旅客。在該起香港女遊客為了拍照遭列車撞死事件後，對外國旅客的關注也隨之增強。

小樽市派出保全人員提醒遊客避免不守規矩行為，包括非法闖入場所和妨礙交通。不過，小樽市官員向CNN表示，香港女遊客喪命事件之前，觀光客就一直引發混亂。

舉例來說，小樽市的船見坂在「情書」中亮相後，成為名聲急速上升的特定區域。

船見坂可從高處眺望典型日本街景，兩旁木屋林立，門口有著積雪，盡頭則是日本海美景。但小樽市役所自1月底開始，派了三名保全人員到船見坂，手持標語警告不良遊客行為，提醒遊客不要亂丟垃圾和妨礙道路，違者將被處以罰款，當地警察也會在尖峰時段協助管理，工作人員則分發英文、中文和韓文警告。

CNN指出，中國遊客經常在農曆春節期間出國旅遊，社群媒體「小紅書」上關於如何重現電影最佳角度的貼文更比比皆是。但小樽市官員指出，安全措施並非專門針對陸客，而是應對國際遊客人數大幅增加，並將持續到至少3月31日。

YT連結：https://youtu.be/-snE-i2Im8U?si=VgL4Gol8oSnhFJc0

日本 香港 觀光

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