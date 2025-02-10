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巴黎市中心禁行車 行人能呼吸了 商家1原因大吐苦水

中央社／巴黎電
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巴黎市中心1到4區各大出入口都已設限行區路牌，禁止「只通行而不停留」車輛進入。(中央社)
巴黎市中心1到4區各大出入口都已設限行區路牌，禁止「只通行而不停留」車輛進入。(中央社)

巴黎往無車城市邁進，市中心「限行區」措施上路已2個月。居民對車流減少、空污改善表示開心；商家則叫苦連天，已向行政法院提出上訴。受訪者對減車有共識，但認為郊區運輸與停車配套仍未到位。

花都巴黎近10年來以打造自行車和步行者天堂為目標，努力減少車流、空氣和噪音污染。自2024年11月初起，巴黎市再邁進一步，塞納河右岸蛋黃區1到4區成為「限行區」（ZTL），禁止「只通行而不停留」的一般車輛進入。

「限行區」規定禁止所有只「行經」該區的私人車輛進入；換言之，除非目的地或出發地在該區，否則一般私人車輛不得只「穿越」這片面積5.5平方公里的區域。公務車、大眾運輸、救護車、送貨車、計程車等不在此限。

此區居民、上班族、商家、餐廳、身障人士等都可以申請通行證，而限行區內店家的消費者也可持預約和消費證明獲得進出此區的許可。

牽著自行車的凱米爾（Camille）表示支持新規。她說：「這區人很密集、車很多，希望如此一來能疏散交通。我在周末有看到設立管制，確實車潮減少了，作為行人和騎自行車的人，我覺得更好了」。

「很多人都是一人開車，即使沒一定必要也要開。或許現在大眾交通還沒有完善到能讓所有人暢行無阻的搭乘，但我覺得目前的走向是對的」。

大學講師威廉（William）住在3區交界、車流量大的共和廣場（Place de la République）附近。他表示，禁行區上路後後，車子不能再從廣場開進巴黎市區，所以車流少了很多。「我覺得自從巴黎不再以車輛為優先後，我的生活變得更好，在巴黎也能更好的呼吸了。」

威廉對巴黎市大眾交通堪稱滿意，「我喜歡走路上班，趕時間就搭公車，如今搭車可以省大約10分鐘。因為我一上車，就開進限行區，穿越限行區，我的大學就剛出限制區，車流通暢很多」。

但他有朋友大受影響，因此認為配套應更完善。「要區分開車上班的人，對他們更寬容，他們也不容易。還要重新規劃整個巴黎，過去20年已做了很多，我確實看見改變，但還有很多街區未被關注，仍飽受車流影響，大部分都是郊區，人口結構和市中心不一樣，很多時候付出代價的都是他們」。

根據巴黎市政府，限制範圍1到4區內每天都有35萬到55萬車次流量，大多車輛都是行經不停留。6個月緩衝期間內，警方會以解釋、勸導為主。之後行經該區車輛若未能出示證明，將被罰以135歐元（約140美元）。

同樣住巴黎3區且擁有車輛的阿諾（Arnaud）對於該措施亦喜亦憂。「一方面，我更難像以前一樣好好開車；另一方面，我也希望能更少空氣污染，在巴黎好好呼吸」。

除了車位難找外，他目前開車感覺不到改變，「還沒設太多管制，資訊也不是很清楚，我在等更多細節」。

也在4區開設獨立玩偶商店的西爾維（Sylvie）則表示，自從措施上路後，流失了近20%的客人，「巴黎郊區與外省的人不願再來巴黎逛街了，因為不能停車，且停車費很貴」。

西爾維和塔拉莫都認為，巴黎減車的目標是好的，但需更為郊區、外省居民設想，「應在巴黎周邊設更多停車場，且價格要合理，讓人們在進城前能停車，再轉乘地鐵」，西爾維說。

花都巴黎近10年來以打造自行車和步行者天堂為目標，努力減少車流、空氣和噪音污染。...
花都巴黎近10年來以打造自行車和步行者天堂為目標，努力減少車流、空氣和噪音污染。2024年11月「限行區」規定上路。羅浮宮前路牌也清楚標示1到4區範圍，以及限行區的目標。(中央社)

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