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問亞裔網紅「吃狗肉嗎？」德公共廣播電台挨轟歧視

中央社柏林6日專電
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亞裔美食部落客Sissi。(圖截自Instagram@alltagsrassismus_)
亞裔美食部落客Sissi。(圖截自Instagram@alltagsrassismus_)

德國公共廣播電台近日在一場關於農曆新年的直播訪談中，向亞裔美食部落客Sissi提問是否「懷念吃狗肉」，輿論譁然。目前該集節目已在網路平台下架，然而電台並未正式發表聲明，也未承認涉及種族歧視，持續引發抨擊。

Instagram上擁有近12萬粉絲的Sissi，是一名活躍於柏林的美食部落客與廚師。今年1月31日農曆新年期間，她受邀參加德國公共廣播電台頻道Radio Eins節目，原定討論農曆新年傳統與飲食文化。然而，訪談過程卻出現令Sissi不舒服的提問。

在直播中，主持人維普雷希特（Volker Wieprecht）先以輕鬆語氣詢問，「今年是蛇年，那麼在中國喝蛇湯嗎？」當Sissi以笑聲否認帶過後，主持人接著問，「有沒有什麼食物是妳很想念、在歐洲無法吃到，而在中國傳統上確實會被食用的？我現在就先不提那些經常被討論的狗肉啦。」

對此，Sissi遲疑了幾秒回應，「我不太明白這個問題的意思。」儘管訪談仍順利結束，但事後Sissi在社群平台上拍影片分享受訪心情，坦言主持人關於吃狗肉的提問令她感到震驚與悲傷。

影片受到大量瀏覽與轉發，引發網友與德國亞裔社群的強烈反應，紛紛分享自己成長過程中受到歧視的經驗與感受。

柏林韓裔市議員霍普（Marcel Hopp）在影片下方留言表示，「這樣的事情也發生在我身上太多次了，真是夠了！」

關注亞裔隱形歧視的越南裔作家阮哈米（Hami Nguyen）發表專文指出，不能視Radio Eins的訪談為單純的主持人口誤，因為這就是一個典型的亞裔歧視案例。

她認為，主持人以刻板印象為基礎提問，暗示亞裔文化與「異食」（如蛇湯、狗肉）相關，與西方社會長期對亞洲飲食文化的污名化有關。

這類刻板印象常常帶有道德優越感，阮哈米舉例，瑞士部分地區也會使用狗肉做成風乾薰肉片（Mostbröckli）。然而，這一事實不符合「歐洲文明社會」的自我形象，因此被刻意忽略，反倒過去時常在電視節目中看到「世界十大最噁心的食物」是來自中國或東亞、東南亞料理的敘事。

阮哈米進一步指出，德國社會對亞裔面臨的歧視的關注遠不及它類歧視，且往往以「正面種族歧視」（positive racism）的形式出現，將亞裔刻板化為「安分、勤勞、優秀」的「模範少數族裔」。

「正面種族歧視」的問題在於，它不僅掩蓋了歧視的現象，還讓亞裔在面對不公平對待時，難以發聲。阮哈米以Sissi在廣播節目中禮貌回應主持人，未第一時間反擊為例，說明德國亞裔歧視有「沒有問題，就不需要解決問題」的錯覺。

事件發酵後，Sissi感謝網友關心，表示自己從小被教育要保持沉默、不引人注目、不發表不同意見，才能成為「好移民」。透過影片說出自己不舒服的經歷，被許多人理解與看見，對她來說意義重大。

針對引發眾怒的「吃狗肉」歧視風波，Radio Eins已將該集節目從網路平台下架，並由電台負責人致電Sissi，表示主持人的「措辭不夠恰當」。

然而，電台未目前仍未發表正式聲明，明確承認涉種族歧視，也未提及任何具體的檢討與改進措施，因此持續遭輿論批評與柏林各大美食部落客集體抵制。

種族歧視 亞裔 德國

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