南極Google衛星圖見「巨型外星人臉」瘋傳 NASA揭真相

英媒每日郵報（Daily Mail）2025年1月31日報導，有網民在社交媒體平台Reddit上發布了一張南極的衛星圖片，由於圖片看起來像一張半閉著眼睛、面帶猙獰的「外星人」臉，而引發網民熱議。（Google地圖截圖）

日前一名網友在社交媒體平台Reddit，發布了一張南極的Google 地球的衛星照片，英媒1月31日報導由於圖片看起來像一張半閉著眼睛、面帶猙獰的「外星人」臉，而引發眾網友熱議。

英媒「鏡報」（The Mirror）與「每日郵報」（Daily Mail）報導，這張外星人的臉位於南極大陸東南部，一片名為Oates Land的雪地，從Google地圖看到的衛星圖片顯示，在一片白色的雪地痕跡中，「外星人臉」的形象顯得格外突出。

這張照片曝光後，立刻引發網友熱議，有人驚呼連連，甚至還有人聯想到美國NASA 維京1號軌道衛星在火星 上拍攝到的「火星人臉」，好奇兩者之間是否暗藏玄機。

不過「外星人臉」的形象對每個人而言也不同，有人認為看似是外星人，也有人認為像電影「變形金剛」中的角色「柯博文」。

在Google地圖上輸入「72°00'36.0"S 168°34'40.0"E」座標，即可以看到「外星人臉」的位置。

事實上，該圖片在2019年已曾在網絡上流傳過，當時便有傳言指出可能是南極地下存在古老文明的證據，再次挑動了人們對於南極洲神秘面紗下的無限遐想。

長久以來，南極洲一直是各種陰謀論的溫床，2016年曾傳出發現疑似金字塔的結構，位於埃爾斯沃思山脈南部，不明的金字塔幾乎完全被冰雪覆蓋，僅露出尖銳的黑色頂端，然而，地質學家的研究結果顯示，這只不過是大自然鬼斧神工下的產物，由冰川等自然因素形成的山峰。

報導引述美國太空總署（NASA）稱，這情況實際上是一種「幻想性錯覺」（Apophenia）的心理現象，人們有時會把實際上隨機、不相關的數據中看成有模式或連結，因此才會發生把雲、岩層和雪等物體聯想成實際上不存在的東西。