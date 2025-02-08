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「黑白大廚」掀朝聖潮 首爾嘗鮮等2個月 晚餐135美元

編譯林文彬／綜合外電
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Netflix料理競賽節目黑白大廚紅遍全球，為南韓首爾高檔餐廳業績注入強心針。(本報系資料照片)
Netflix料理競賽節目黑白大廚紅遍全球，為南韓首爾高檔餐廳業績注入強心針。(本報系資料照片)

南韓料理競賽節目「「黑白大廚」」去年9月上架Netflix後，在全球大受歡迎，捧紅南韓首爾的多家高檔餐廳，不只評審白種元旗下餐廳掛牌上市大獲成功，參賽主廚經營的餐廳也迎接「朝聖」熱潮，其中一家餐廳營收甚至激增兩倍。

「黑白大廚」劇情是100名主廚用料理一較高下，上架後便登上Netflix全球非英語節目排行榜冠軍。拜「黑白大廚」大受歡迎之賜，白種元旗下連鎖餐廳Theborn Korea透過首次公開發行股票（IPO）籌資1020億韓元(約6963萬美元)，使他持有的股票價值達到2.15億美元。

南韓好幾位出色主廚及其餐廳也因此成為鎂光燈焦點，例如拿下第二名的崔鉉碩原本在南韓就享有盛名，旗下餐廳Choi Dot一直高朋滿座，但「黑白大廚」撥出後名氣更上層樓，營收和節目上架前相比，成長兩倍。

崔鉉碩說，台灣、香港和新加坡等國外顧客持續湧入Choi Dot。目前Choi Dot外地訪客平均占比約介於20%至30%，許多外地訪客透露，造訪的原因是看到崔鉉碩在「黑白大廚」裡的亮眼表現。根據崔鉉碩說法，Choi Dot2025年3月底前的用餐時段都已訂光。

Choi Dot招牌料理原本是義大利料理，在上「黑白大廚」影集後，崔鉉碩決定轉而聚焦於重新詮釋經典韓式料理，其中一道新主打料理是崔鉉碩研發的海帶湯。Choi Dot午間和晚間套餐價格是9.8萬韓元(約67美元)及19.8萬韓元(約135美元)。

在「黑白大廚」中與李愛德華主廚並列第三名，被稱為「Triple Star」的主廚姜勝元，所經營的高檔餐廳Trid，在節目上架以來便一直處於訂位客滿狀態。Trid主要販售高檔韓式料理，饕客能近距離欣賞姜勝元料理英姿，午餐價格12萬韓元(約82美元)，晚餐要價20萬韓元(約137美元)。

另一名主廚金度潤透露，旗下餐廳「麵首爾」去年10月中旬營收，比「黑白大廚」上架前水準大增50%。

南韓 Netflix 義大利

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