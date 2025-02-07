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26美元就能當「貴族」 全球最迷你國家賣領土、爵位

聯合新聞網／綜合報導
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「西蘭公國」。(取材自官網)
「西蘭公國」。(取材自官網)

想當貴族嗎？只要24.99歐元（約25.5美元）就可以獲得一個貴族身分！有網友發現英國附近有個名為「西蘭公國」（Principality of Sealand）的小國，只要花24.99歐元就可以獲得爵位，成為該國貴族，不僅能使用Apple Pay付款，證書還能免運費直送美國，十分便利，忍不住笑說「有人要一起買嗎」？

西蘭公國是世界上最迷你的國家，位在英國東岸10公里左右，面積只有550平方公尺，入境需要辦簽證，島上有7個能居住的房間，國民僅27位且都是親戚。

究其歷史，其首都「怒濤塔」前身是英軍二戰時廢棄的人工島堡壘，前英國軍官便佔領土地宣布建國，並頒布憲法、發行貨幣，甚至僱傭部隊來保衛國家。

不過西蘭公國雖是「主權國家」，也具有許多擁有國籍的公民，其存在問題一直充滿爭議，始終未經承認也未遭否認，然而過去英國和西德在處理與其相關政治問題時，做法在某一程度上默認它存在的合法性。

此次網友發現的網站，是西蘭公國的官方網站，上面除了可以付費成為該國公民外，也可以當該國貴族，依照等級不同標有不同售價，甚至可以購買其領土。

該訊息引來網友熱議，紛紛笑說「超酷的哈哈哈，可以放履歷嗎」、「買了以後就可以大搖大擺的在機票的稱謂欄勾Sir了嗎」、「我想要這個，圓我一個貴族夢」、「我想當貴族好久了」、「官網甚至可以購買領土耶」、「團購有打折嗎」，還釣出已取得證書者曬照打卡「西蘭公國騎士在此向您致意」、「來自男爵的問候」。

據悉，有不少名人都擁有該國貴族身分，如著名歌手紅髮艾德、日本AV男優清水健、台灣歌手瘦子等。

「西蘭公國」位置。(取材自Instagram)
「西蘭公國」位置。(取材自Instagram)

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