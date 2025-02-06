我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

使用人數暴增？ChatGPT免登入就能用後 傳大當機、無法回答

大S包機是汪小菲出錢？小S不忍了：人在做天在看

想做瑜伽、禪想…仙境靈修風潮 印度達蘭薩拉成新熱點

中央社／新德里電
聽新聞
test
0:00 /0:00
印度北部山城達蘭薩拉翠綠的山林之間，大大小小的瑜珈教室、靈修中心，成為旅人冥想、禪修或學習藏傳佛教的好去處。圖為瑜珈教室看板。（中央社）
印度北部山城達蘭薩拉翠綠的山林之間，大大小小的瑜珈教室、靈修中心，成為旅人冥想、禪修或學習藏傳佛教的好去處。圖為瑜珈教室看板。（中央社）

現代人生活壓力大，藉著旅遊洗滌身心蔚為風潮，印度北部山城達蘭薩拉有令人嘆為觀止的美景，又有達賴喇嘛加持，充滿靈性的所在地，成為旅客進行心靈之旅的觀光新熱點。

達蘭薩拉（Dharamshala）是印度北部的一座山城，在喜馬拉雅山的山腳下，當地被高聳的山脈圍繞，有茂密的樹林及壯觀的瀑布，讓其充滿靈性的面貌。

旅客搭上纜車，可在高空一覽達蘭薩拉全貌，翠綠的山谷、皚皚白雪覆蓋的山頭盡收眼底。...
旅客搭上纜車，可在高空一覽達蘭薩拉全貌，翠綠的山谷、皚皚白雪覆蓋的山頭盡收眼底。（中央社）

遊客一在機場落地，第一個映入眼簾的，就是被群山環繞的機場，瞬間讓人有置身仙境的感受，隨著驅車一路往達蘭薩拉山上走，高聳、茂密的樹林，加上不時滲入的陽光，讓人不禁一次次為這自然景觀發出讚嘆，搭上纜車，還可以在高空一覽達蘭薩拉的全貌，翠綠的山谷、白雪皚皚覆蓋的山頭，讓美景盡收眼底。

1959年當西藏精神領袖達賴喇嘛（Dalai Lama）帶領數萬藏人從西藏出逃，並於達蘭薩拉落腳後，隨處可見的西藏人文風情，故被稱為「小拉薩」，也因此成為想感受西藏風情遊客的旅遊首選。

位於印度的達蘭薩拉是藏人聚集地，熱鬧的街道上有許多販售手工藝品的店家，讓人隨處都...
位於印度的達蘭薩拉是藏人聚集地，熱鬧的街道上有許多販售手工藝品的店家，讓人隨處都能感受濃濃的西藏風。（中央社）

當地能感受濃濃的西藏風，熱鬧的街道上有許多販售手工藝品店家、傳統食物的攤販，讓遊客在感受頌缽藉音波傳來的能量、吃進饃饃（Momo）帶來的滿足感之際，瞬間有著宛如置身西藏的感受。

對西藏文化有興趣的遊客，十足現代化的西藏博物館（Tibet Museum），以實物、影片等展品交錯，詳細介紹藏人流亡到達蘭薩拉，過程中遭遇的種種血淚，與落腳於當地後的生活點滴，絕對值得對西藏文化想進一步認識的民眾一探究竟。

西藏博物館以實物、影片等展品交錯，詳細介紹藏人流亡過程中遭遇的種種血淚，與落腳於...
西藏博物館以實物、影片等展品交錯，詳細介紹藏人流亡過程中遭遇的種種血淚，與落腳於印度北部山城達蘭薩拉後的生活點滴。（中央社）

達蘭薩拉是藏傳佛教目前最重要的據點，也是達賴喇嘛長期居住的地方，當地的大昭寺，自然是信徒前往參拜、參觀，或試圖晉見達賴喇嘛的必遊景點。

而在翠綠山林間，大大小小的瑜伽教室、靈修中心，提供旅人冥想、禪修或學習藏傳佛教的好去處，各種健康中心、藏式按摩院，也能洗去旅行的疲憊與生活壓力，這些平靜、療癒的氣氛，提供人們將身心調整到最佳狀態的機會。

達蘭薩拉景色宜人、有豐厚的西藏文化底蘊，加上達賴喇嘛、藏傳佛教神聖的地位等，都讓當地成為最具靈性的旅遊勝地。

印度北部山城達蘭薩拉是流亡藏人落腳處，街頭滿是販賣西藏美食的小攤。（中央社）
印度北部山城達蘭薩拉是流亡藏人落腳處，街頭滿是販賣西藏美食的小攤。（中央社）

達賴喇嘛 印度 喜馬拉雅山

上一則

剛果監獄暴動 逾160名女囚遭千名男囚性侵後活活燒死

下一則

日本開運寺發「蛇年御朱印」大排長蛇 最長8小時1.3公里

延伸閱讀

與DeepSeek抗衡 印度將發展本土AI喊話「台灣是重要夥伴」

與DeepSeek抗衡 印度將發展本土AI喊話「台灣是重要夥伴」
心靈之旅蔚為風潮 達蘭薩拉成印度旅遊新熱點

心靈之旅蔚為風潮 達蘭薩拉成印度旅遊新熱點
印媒：印度外交秘書訪中 或談恢復直航、貿易等議題

印媒：印度外交秘書訪中 或談恢復直航、貿易等議題
美最高法院批准 孟買連環恐攻嫌犯引渡回印度

美最高法院批准 孟買連環恐攻嫌犯引渡回印度

熱門新聞

大S病逝日本，享年48歲。（取材自Instagram）

大S驟逝 胸腔醫分析2關鍵：日醫不愛治外國人

2025-02-03 19:50
天災人禍都將帶來重大傷害，示意圖。（取自123RF）

3月恐有大事？危險名單曝光 他預言：世紀災難級

2025-01-29 13:32
巴拿馬運河。（路透）

批准中國特許經營運河港口 巴拿馬虧本超過10億美元

2025-02-02 10:54
美國富豪馬斯克；攝於去年5月。路透

回應川普關稅 加拿大安大略省長撕毀與星鏈合約

2025-02-03 10:04
南韓美女主播吳瑤安娜驟逝，得年28歲。(翻攝Instagram)

28歲南韓美女主播驟逝 慘遭霸凌、遺書曝4兇手

2025-01-31 21:33
全日空一架空中巴士A380，示意圖。（路透）

全日空客機落地傳事故 機翼撞擊福島機場空橋 釀3航班停飛

2025-02-02 04:48

超人氣

更多 >
帶大S回家了 具俊曄砸百萬台幣包機 1小時要價36萬

帶大S回家了 具俊曄砸百萬台幣包機 1小時要價36萬
政策大轉彎 美國郵政將繼續接收中國與香港包裹

政策大轉彎 美國郵政將繼續接收中國與香港包裹
咖啡渣助植物長得好亦可驅蟲 但避開迷迭香等這幾類

咖啡渣助植物長得好亦可驅蟲 但避開迷迭香等這幾類
大S骨灰回台 張蘭邀功「汪小菲包機解決」遭全網砲轟

大S骨灰回台 張蘭邀功「汪小菲包機解決」遭全網砲轟
川普最強硬手段對付加墨格陵蘭巴拿馬 而非中國

川普最強硬手段對付加墨格陵蘭巴拿馬 而非中國