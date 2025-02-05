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人腦贏AI 柏林秘密警察檔案館30年手工拼出500袋銷毀文件

中央社／柏林電
檔案館工作人員正手動拼湊史塔西檔案碎片，依據紙張形狀、筆跡及其他細節進行比對，試圖還原歷史真相。這項繁複的工作自兩德統一後持續進行，30年來仍是最可靠有效的文件修復方式。（取材自展覽影片）
檔案館工作人員正手動拼湊史塔西檔案碎片，依據紙張形狀、筆跡及其他細節進行比對，試圖還原歷史真相。這項繁複的工作自兩德統一後持續進行，30年來仍是最可靠有效的文件修復方式。（取材自展覽影片）

柏林秘密警察檔案館一月舉辦系列導覽，紀念公民占領35周年。館方透露，過去曾嘗試以數位技術修復東德秘密警察銷毀的百萬份監控檔案，卻因成效不彰而中止，如今仍倚賴人工拼接，還原這段威權時代重要歷史記憶。

柏林史塔西博物館（Stasi Museum）前身是東德情報與秘密警察機構「國家安全局」（也稱史塔西，Stasi）總部。這座占地22公頃的建築群，曾是冷戰期間全球最大、組織最嚴密的國家監控單位之ㄧ。

從1950年成立到1989年柏林圍牆倒塌的40年間，史塔西透過監聽、跟蹤及超過17萬名線人的嚴密網路，蒐集超過600萬東德公民的個人訊息，幾乎每三名東德人中就有一人受到不同程度的監控。

導覽員史托伊（Pit Stoye）在館內展示撕毀的文件殘片時表示，從1989年11月東德政權垮台，到1990年1月公民成功占領國家安全局總部的短短三個月內，史塔西員工用碎紙機、焚燒、混水或手撕等方式，試圖毀滅超過111公里長的監控檔案，以掩蓋長期侵害人權的證據。

為還原歷史真相，兩德統一後，德國聯邦政府成立史塔西檔案管理局（BStU），啟動檔案修復工作，運用人力將1.6萬袋史塔西來不及處理，但已被碎紙機絞碎、人工撕毀的文件拼貼回原貌。

史托伊表示，手工拼湊碎紙片是場「耐力賽」，需要員工根據紙張的邊緣形狀、顏色和字跡進行比對，並逐步拼接還原。「過去30年來，檔案館的『拼圖者』日復一日工作，但目前僅完成約500袋檔案的修復，尚有約1萬5000多袋待處理。」

記者詢問是否可透過AI輔助拼圖工作？史托伊坦言，檔案館曾與民間研究機構佛羅恩霍夫研究所（Fraunhofer IPK）合作，啟動一項名為「e-Puzzler」的數位修復計畫，試圖運用具人工智能元素的自動化圖像識別與處理技術，提升修復速度。

為該計畫開發的軟體「e-Puzzler」，理論上可透過掃描辨識紙片的邊緣、字跡及字體等特徵，執行虛擬拼接。然而由於碎紙片來自多頁文件，邊緣特徵時常極為相似，加上掃描設備和數據處理能力限制，使得軟體無法準確配對，修復效率遠低於預期。

根據德國聯邦檔案館（Bundesarchiv）報告，「e-Puzzler」計畫原定修復400袋檔案，但十年間僅完成23袋。因無法達成至少80%自動化拼接目標，2023年聯邦政府宣布解除與佛羅恩霍夫合作。

數位修復計畫終止後，德國聯邦檔案館重新聚焦於手工修復。儘管每年最多僅能修復約20袋碎紙檔案，史托伊強調，不管需要花費多長的時間，被掩蓋的過去都會被看見，「我們希望能在受害者還在世時，讓有需要的人都有機會能查詢到這些關於自己與歷史真相的檔案。」

史塔西博物館檔案儲藏室存有大量來不及被東德當局銷毀的秘密監控檔案，紀錄記東德秘密...
史塔西博物館檔案儲藏室存有大量來不及被東德當局銷毀的秘密監控檔案，紀錄記東德秘密警察機關40年的監控與情報活動。曾被監控的民眾或基於研究及公益用途者，可申請調閱檔案。（中央社）
檔案修復專員利用數位技術進行檔案拼接工作，嘗試還原被撕毀的史塔西檔案。史塔西檔案...
檔案修復專員利用數位技術進行檔案拼接工作，嘗試還原被撕毀的史塔西檔案。史塔西檔案修復工作自2021年起移交至德國聯邦檔案館，象徵修復與保存任務邁向更長期、國家層面的管理。（取材自展覽影片）
史塔西檔案館展示了東德秘密警察當年銷毀檔案的殘餘物，包括撕成碎片的監視文件、損毀...
史塔西檔案館展示了東德秘密警察當年銷毀檔案的殘餘物，包括撕成碎片的監視文件、損毀的監聽膠卷，以及焚燒後留下的文件灰燼。這些殘片見證了當年試圖掩蓋的國家人權侵害紀錄。（中央社）
史塔西博物館檔案儲藏室，平日未對一般民眾開放，進入需預約特定導覽。導覽員史托伊介...
史塔西博物館檔案儲藏室，平日未對一般民眾開放，進入需預約特定導覽。導覽員史托伊介紹，這些檔案過去分散在東德國家安全部門各局處辦公室，兩德統一後由史塔西博物館集中整理與管理。（中央社）

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