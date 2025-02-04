「參觀變成折磨」羅浮宮年久失修求助政府翻新 料花費逾5億

全球訪客最多的博物館、收藏達文西名作「蒙娜麗莎」的羅浮宮，已緊急向法國政府請求協助，以修復和翻新老舊展廳，同時加強保護無數藝術作品。(路透)

全球訪客最多的博物館 、收藏達文西名作「蒙娜麗莎」的羅浮宮 ，已緊急向法國政府請求協助，以修復和翻新老舊展廳，同時加強保護無數藝術作品。

據「巴黎人報」(Le Parisien)披露並獲得路透證實的消息，羅浮宮館長德卡爾(Laurence des Cars)致信法國文化部長，警告這座擁有數百年歷史的建築現狀堪憂，指出有漏水問題以及「令人擔憂的溫度波動」，危及藝術品的保存。

美國有線電視新聞網(CNN)報導，羅浮宮建於12世紀末，數世紀以來一直是法國國王官邸，直到路易十四(Louis XIV)把皇宮遷至凡爾賽宮。羅浮宮在1793年成為收藏皇家藝術品的博物館。

羅浮宮去年迎來870萬訪客，所有訪客都通過由建築師貝聿銘設計的金字塔形西入口進入館內，但這個入口本身也存在問題，因為溫室效應導致羅浮宮地下接待區在夏季變得異常炎熱。

德卡爾寫道，現在到羅浮宮參觀已是「身體上的折磨」。除了缺乏足夠的休息空間，餐飲服務和衛生設施數量不足，館內的標識系統也急需徹底改造。

羅浮宮2018年曾創下1020萬名訪客的紀錄，其設計原本每年只能接待400萬名訪客。德卡爾2021年上任後，已規定每天最多接待3萬名訪客的上限，以避免過度擁擠。

德卡爾的信中並未提及整修資金，但法國電視新聞頻道BFM報導稱，修繕費用可能高達5億歐元(約5.2億美元)。這對於正努力讓國會通過2025年預算的馬克宏 政府而言，將是一項挑戰。

「巴黎人報」指出，馬克宏總統辦公室、文化部與羅浮宮之間正進行協商。一名消息人士證實：「總統數月來一直密切關注此事。」法國文化部尚未立即回應媒體的置評請求。