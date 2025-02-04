我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國「反壟斷法」 立案調查Google 對鎢等稀有金屬出口管制

反制川普關稅 中國宣布對美能源、皮卡等商品加徵10至15%關稅

「參觀變成折磨」羅浮宮年久失修求助政府翻新 料花費逾5億

編譯梁采蘩／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
全球訪客最多的博物館、收藏達文西名作「蒙娜麗莎」的羅浮宮，已緊急向法國政府請求協助，以修復和翻新老舊展廳，同時加強保護無數藝術作品。(路透)
全球訪客最多的博物館、收藏達文西名作「蒙娜麗莎」的羅浮宮，已緊急向法國政府請求協助，以修復和翻新老舊展廳，同時加強保護無數藝術作品。(路透)

全球訪客最多的博物館、收藏達文西名作「蒙娜麗莎」的羅浮宮，已緊急向法國政府請求協助，以修復和翻新老舊展廳，同時加強保護無數藝術作品。

據「巴黎人報」(Le Parisien)披露並獲得路透證實的消息，羅浮宮館長德卡爾(Laurence des Cars)致信法國文化部長，警告這座擁有數百年歷史的建築現狀堪憂，指出有漏水問題以及「令人擔憂的溫度波動」，危及藝術品的保存。

美國有線電視新聞網(CNN)報導，羅浮宮建於12世紀末，數世紀以來一直是法國國王官邸，直到路易十四(Louis XIV)把皇宮遷至凡爾賽宮。羅浮宮在1793年成為收藏皇家藝術品的博物館。

羅浮宮去年迎來870萬訪客，所有訪客都通過由建築師貝聿銘設計的金字塔形西入口進入館內，但這個入口本身也存在問題，因為溫室效應導致羅浮宮地下接待區在夏季變得異常炎熱。

德卡爾寫道，現在到羅浮宮參觀已是「身體上的折磨」。除了缺乏足夠的休息空間，餐飲服務和衛生設施數量不足，館內的標識系統也急需徹底改造。

羅浮宮2018年曾創下1020萬名訪客的紀錄，其設計原本每年只能接待400萬名訪客。德卡爾2021年上任後，已規定每天最多接待3萬名訪客的上限，以避免過度擁擠。

德卡爾的信中並未提及整修資金，但法國電視新聞頻道BFM報導稱，修繕費用可能高達5億歐元(約5.2億美元)。這對於正努力讓國會通過2025年預算的馬克宏政府而言，將是一項挑戰。

「巴黎人報」指出，馬克宏總統辦公室、文化部與羅浮宮之間正進行協商。一名消息人士證實：「總統數月來一直密切關注此事。」法國文化部尚未立即回應媒體的置評請求。

除了整體修繕外，羅浮宮還考慮為「蒙娜麗莎」建造新展廳，以及在博物館東端新建一個入口，以紓解金字塔入口的擁擠狀況。

羅浮宮館長德卡爾表示，現在到羅浮宮參觀已是「身體上的折磨」。除了缺乏足夠的休息空...
羅浮宮館長德卡爾表示，現在到羅浮宮參觀已是「身體上的折磨」。除了缺乏足夠的休息空間，餐飲服務和衛生設施數量不足，館內的標識系統也急需徹底改造。(美聯社)

羅浮宮 博物館 馬克宏

上一則

金融時報：英國正預擬反制措施 防川普加徵關稅

下一則

慶祝金正日冥誕 北韓開放預訂邊境城市羅先旅團

延伸閱讀

法國總統馬克宏支持率創新低 近80%受訪者感到不滿

法國總統馬克宏支持率創新低 近80%受訪者感到不滿
陷納粹舉手禮爭議 馬斯克怨「X平台演算法太爛」還拉馬克宏下水

陷納粹舉手禮爭議 馬斯克怨「X平台演算法太爛」還拉馬克宏下水
川普就職日 馬克宏警告：歐洲不能只仰賴美國武器

川普就職日 馬克宏警告：歐洲不能只仰賴美國武器
馬克宏埋怨「派兵10年忘記說謝謝」 惹惱非洲國家

馬克宏埋怨「派兵10年忘記說謝謝」 惹惱非洲國家

熱門新聞

天災人禍都將帶來重大傷害，示意圖。（取自123RF）

3月恐有大事？危險名單曝光 他預言：世紀災難級

2025-01-29 13:32
巴拿馬運河。（路透）

批准中國特許經營運河港口 巴拿馬虧本超過10億美元

2025-02-02 10:54
大S病逝日本，享年48歲。（取材自Instagram）

大S驟逝 胸腔醫分析2關鍵：日醫不愛治外國人

2025-02-03 19:50
美國富豪馬斯克；攝於去年5月。路透

回應川普關稅 加拿大安大略省長撕毀與星鏈合約

2025-02-03 10:04
南韓美女主播吳瑤安娜驟逝，得年28歲。(翻攝Instagram)

28歲南韓美女主播驟逝 慘遭霸凌、遺書曝4兇手

2025-01-31 21:33
全日空一架空中巴士A380，示意圖。（路透）

全日空客機落地傳事故 機翼撞擊福島機場空橋 釀3航班停飛

2025-02-02 04:48

超人氣

更多 >
一起過年？ 穿情侶裝？ 趙麗穎、王一博再曝「密戀鐵證」

一起過年？ 穿情侶裝？ 趙麗穎、王一博再曝「密戀鐵證」
大S並非死於肺炎？知情人士曝她真正死因

大S並非死於肺炎？知情人士曝她真正死因
賽百味這5種餐點 員工：最好不要點

賽百味這5種餐點 員工：最好不要點
大S驟逝 胸腔醫分析2關鍵：日醫不愛治外國人

大S驟逝 胸腔醫分析2關鍵：日醫不愛治外國人
南加夫婦年入60萬還是「月光族」 身陷財務困境原因？

南加夫婦年入60萬還是「月光族」 身陷財務困境原因？