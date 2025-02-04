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美元持續走強變好用 旅遊達人：去這11國便宜又好玩

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遊客參觀阿根廷埃爾卡拉法特（El Calafate）郊區的佩里托莫雷諾（Perito Moreno）冰川。（路透）
遊客參觀阿根廷埃爾卡拉法特（El Calafate）郊區的佩里托莫雷諾（Perito Moreno）冰川。（路透）

預算有限也能出國旅行，Yahoo life報導，旅遊書暢銷作家凱普尼斯（Matthew Kepnes）說，先前因報復性旅遊推升的價格已逐漸回復至疫情前的情況，再加上共享經濟的興起、廉價航空和平價的旅宿，旅行變得容易負擔。

凱普尼斯說，除了那些，美國人想以有限預算旅行還有另一項優勢，也就是強勢的美元讓一些地方變得便宜，因為美元匯率是近幾年最好的，因此即便物價上漲，美國人還是有優勢，他推薦11個他喜歡去、美元又有優勢的國家。

1.哥斯大黎加，平均一天花費：55元

哥斯大黎加有很多可以看和可以玩的地點，有雲霧繚繞的森林、瀕臨絕種的烏龜、刺激的衝浪、高聳的火山，人民也很親切。若住青年旅社、自煮和搭公車，一天的花費大約55元，從美國出發的班機機票也不貴。

2.越南，平均一天花費：35元

越南的物價便宜，旅社一天的費用不高，1元就能吃到美味的街頭小吃，若想以更舒適、豪華的方式遊越南，一天的預算約50至75元。凱普尼斯說，到越南不可錯過繁忙的首都河內，若去北部一定要去下龍灣，去南邊則可以去胡志明市附近的古芝地道看看。

3.羅馬尼亞，平均一天花費：40元

羅馬尼亞是預算友善的國家，大眾運輸很便宜，共乘及搭便車都很常見。背包客一天花35至40元就能過舒服的生活，這在歐洲非常便宜，若想住飯店、在餐廳吃飯、喝幾杯小酒，一天預算100元也能達成。

4.印度，平均一天花費：25至35元

印度的物價不高，但因為美元走強，遊印度變得更便宜，甚至一天的預算可以抓不到25元；美味的餐點只要不到2元，住宿一晚只需5到10元，若想住中等的飯店，吃好一點的食物，一天的花費也不會超過50元。

5.阿根廷，平均一天花費：40至50元

阿根廷是充滿歷史、文化、美酒、足球和壯觀景色的國家，唯一缺點就是嚴重的通膨，因此價格處於浮動，不過即便如此，若旅客住旅社、只從事便宜甚至免費的活動如參觀博物館、健行，一天的花費只要40至50元。

6.南非，平均一天花費：50至60元

狩獵旅行、釀酒廠、高山和無盡的海岸線讓南非成為絕佳的公路旅行國家。一天只要50至60元，就能享受美麗的海灘和當地悠閒的生活，雖然非洲大陸有更便宜的國家，但南非更值得。

7.柬埔寨，平均一天花費：45至50元

雖然柬埔寨這幾年物價上漲，但漲幅不多，背包客一天花不到45元，街頭小吃很便宜，旅社一晚不到10元，觀光客還能以20元搭巴士遊遍大半個柬埔寨。

8.南韓，平均一天花費：60至80元

因為匯率加上當地很多東西只要幾千韓幣，凱普尼斯說他無法想像在韓國會發生超出預算這種事，除非是個大胃王美食家，因為當地的食物很美味；首爾的旅社一晚16元起跳，飯店一晚則是至少25元。

9.墨西哥，平均一天花費：50元

很多人因為媒體的報導，認為墨西哥很危險，但凱普尼斯說墨西哥其實比大家想像的安全及便宜很多，美國飛墨西哥的來回機票只要2百元。

10.英國，平均一天花費：80元

凱普尼斯說英鎊在英國脫歐後仍苦苦掙扎，英鎊的貶值和美元走強，讓英國雖然不是物價低廉的國家，但和過去相比，美國人占盡優勢，此外倫敦有很多免費活動，因此到英國玩不會讓人破產。

11.任何地方

對美國人來說，現在去任何地方都會感覺「有折扣」，歐元和美元逼近平價、英鎊、日幣、加幣、澳幣等都疲軟，因此現在是去挪威、冰島、丹麥等普遍被認為消費水準高的國家的大好時機，美國人會發現美元很好用，因此應該要把握這時機，因為不知道美元能持續走強多久。

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印度班加羅爾1月23日舉行第六屆小米和有機物國際貿易博覽會，吸引遊客參觀。（歐新社）
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越南海防市吉婆群島喀斯特地貌獨特，在2023年獲聯合國認證為世界自然遺產。（中央社）

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