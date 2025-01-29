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別再叫她「阮氏○」了 越南新世代嫌土 家長命名避開

綜合報導
越南年輕一代的女性，中間名為「氏」的情況已非常罕見，據調查顯示，高達88%的家長目前拒絕以「氏」做為女兒的中間名。（中央社）
越南年輕一代的女性，中間名為「氏」的情況已非常罕見，據調查顯示，高達88%的家長目前拒絕以「氏」做為女兒的中間名。（中央社）

「阮氏○」是許多人對越南女性名字的刻板印象，然而撇除阮依舊是越南最大姓以外，當代越南年輕人在給女兒取名時，幾乎已經不用「氏」這個字了。對他們而言，名字中有「氏」會給人一種落伍、土氣的感覺。

阮（Nguyen）是越南最大姓，約占越南40%人口，第二大姓是約占10%人口的陳（Tran），再來依序是黎（Le）、范（Pham）、黃（Hoang/Huynh）。因此，越南人好像都姓阮的感覺，一定程度上也反映了實況。

只不過，有些關於越南人名字的刻板印象隨著社會發展漸漸被打破，最明顯即「氏」這個字已不受青睞。

越南文化專家阮雄偉（Nguyen Hung Vi）在接受媒體訪問時表示，「氏」原本的意思是指家族，封建時代被拿來做為稱呼，「氏」常放在姓的後面，例如叫陳氏可能會有兩種情況，一指姓陳的婦女，若已婚則指她的先生姓陳。

阮雄偉指出，當時婦女常自稱「氏」，並漸漸成為一種社會習慣，當在寫自己的名字時都會寫成「姓+氏+名」的架構。久而久之，「氏」在越南社會中就被拿來做為辨別女性的中間名。

平均來看，目前仍有不少越南女性的名字中間都還有「氏」，但這些人大多集中在2000年以前出生。越南年輕一代對「氏」這個字的接受度很低，網路調查顯示，高達88%的家長拒絕以「氏」當作女兒的中間名。

日常生活中，身邊一些越南女性朋友即使身分證上的名字有「氏」這個字，她們在一些非正式的場合或個人的社群媒體帳號上都會選擇隱去「氏」，讓自己的名字看起來貼近當代的審美與價值。

翻閱越南的報章雜誌，偶爾都能看到年輕夫婦為了給剛出生的小女嬰取名而和長輩鬧得不愉快的心情投書。「公公、婆婆怎麼把我一個好好的女兒硬是叫做『阮氏黃英』，太俗氣、太鄉下了吧！」

相較越南女性以前常以「氏」為中間名，越南男性以「文」為中間名在早年最常見，像是文雄、文明。因為封建時代僅男性才有受教權，以「文」為名是希望孩子學習順利、事業有所成就，但現在「文」也已式微。

越南人早年認為，小孩的名字「愈難聽、愈好養」，隨著社會變遷，現在的越南家長在為孩...
越南人早年認為，小孩的名字「愈難聽、愈好養」，隨著社會變遷，現在的越南家長在為孩子取名時，開始追求好聽、具意義且更能彰顯個人特質的名字；圖為河內街頭民眾。（中央社）

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