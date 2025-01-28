東南亞首國 泰國同婚合法化 300對搶頭香登記曝1心聲

泰國同婚法律生效，擔任警察的同志情侶身穿警察制服登記結婚。（中央社）

泰國 同婚法律日前生效，曼谷300百對同志 情侶搶著首日登記結婚，有情侶表示，很高興下一代不必再受一樣的苦。

中央社報導，泰國國會2024年通過通過民事和商事法修正案，正式宣告泰國同婚合法化。新法於2025年1月23日生效，泰國成為東南亞 第一個、另繼台灣和尼泊爾後，亞洲第三個同婚合法化的國家。

新法上路當天，有300對情侶在暹羅百麗宮（Siam Paragon）登記結婚，不少人穿著泰國傳統服飾或是婚紗，完成登記手續。也有不少伴侶在家人陪同下完成登記手續，結束後在現場拍家族大合照，充滿溫馨氣氛。

住在泰北夜豐頌府（Mae Hong Son）的的彭蘇（Permsup Sae-Ung）和蓬佩（Poungpet Hemkum）當天特別來到曼谷登記，她們是泰國史上首對向憲法法庭請願、主張民事與商事法違憲的情侶。穿上泰北傳統服飾的兩人在眾人見證下簽字結婚，拿到結婚證書後的兩人臉上笑容滿溢，彭蘇表示，她從來沒想過同婚法律會在他們這個世代通過，「我很開心下一個世代的年輕人不必再遭受一樣的苦，而能夠使用同樣的法律。」

泰國同婚法律生效，首對向憲法法庭請願、主張民事商事法不允許同婚是違憲的同志情侶蓬佩（左）和彭蘇（右）登記結婚。（中央社）

蓬佩多年前因為生病入院，彭蘇無法幫忙簽下手術同意書，讓兩人決心為同婚權益奮戰。蓬佩說，很開心她們奮鬥了十幾年終於有了結果，這讓每個人都更加平等，未來同婚伴侶到醫院時，可以為自己的伴侶簽下手術同意書。

性別平等運動人士沃拉婉（Vorawan Ramwan）和安堤查（Anticha Sangchai）當天也完成結婚登記。沃拉婉說，她感到社會往前邁了一大步，當她簽下文件的那一刻，「覺得自己真的有個家庭了。」

安堤查說，當她簽下文件時，朋友們都在旁邊拍照，她感到非常溫暖，「從今天以後，一切都改變了」，認為這一天對泰國是很重要的里程碑。