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「生命中不能承受之輕」文學巨擘昆德拉夫婦骨灰運回故鄉捷克

中央社／布拉格專電
文學巨擘捷克裔作家米蘭昆德拉（圖）與其妻子的骨灰，已從巴黎運回捷克的家鄉，骨灰暫時存放於布爾諾市的摩拉維亞圖書館。(中央社)
文學巨擘捷克裔作家米蘭昆德拉（圖）與其妻子的骨灰，已從巴黎運回捷克的家鄉，骨灰暫時存放於布爾諾市的摩拉維亞圖書館。(中央社)

文學巨擘捷克裔作家米蘭昆德拉與其妻子的骨灰，已從巴黎運回捷克家鄉，骨灰暫存於摩拉維亞圖書館。布爾諾市長表示，雖然昆德拉夫婦長居法國，但希望在人生的終點回到故鄉；米蘭昆德拉的作品將繼續啟發世人。

米蘭昆德拉（Milan Kundera）與其妻子薇拉（Vera Kundera）的骨灰，由出版商兼夫妻遺囑執行人加利瑪（Antoine Gallimard），與前捷克駐法國大使佛萊希曼（Michal Fleischmann）帶回米蘭昆德拉捷克的家鄉布爾諾（Brno）。

兩人的骨灰已在近日交給布爾諾市長凡科娃（Markéta Vaňková）與摩拉維亞圖書館館長庫比切克（Tomáš Kubíček）。

庫比切克表示：「我曾向佛萊希曼承諾，在薇拉女士過世後，將確保兩人的骨灰能安葬於布爾諾的墓地。目前骨灰已運抵布爾諾，待墓地準備妥當後，將正式安葬。在此之前，它們將安全存放在摩拉維亞圖書館。」

米蘭昆德拉是20世紀最重要的作家之一，他的作品被翻譯成超過50種語言，著名作品包含「生命中不能承受之輕」、「笑忘書」等。

捷克米蘭昆德拉圖書館內有超過3000件收藏品，包括米蘭昆德拉的出版物、肖像照、活...
捷克米蘭昆德拉圖書館內有超過3000件收藏品，包括米蘭昆德拉的出版物、肖像照、活動照、獎項、繪畫、素描與私人藏書。(中央社)

米蘭昆德拉於2023年7月11日在巴黎因病去世，享耆壽94歲。在他過世後，他的妻子薇拉決定將骨灰暫時放在巴黎家中，同時聯繫布爾諾市政府協助安排丈夫的安息之地。

薇拉．昆德拉於去年9月13日去世後，布爾諾市議會同意將昆德拉夫婦的骨灰安葬在中央公墓的榮譽區最後一個空墓地。2024年10月，市議會批准為昆德拉夫婦籌備墓碑與藝術設計競賽準備。2025年1月，評審團成立，負責審查設計方案。

布爾諾市長凡科娃表示，對布爾諾而言，準備並妥善管理這對著名夫婦的安息之地，是莫大的榮耀與責任。米蘭昆德拉的作品具永恆性，將繼續啟發世人。

凡科娃表示，「雖然他們（昆德拉夫婦）長期居住在法國，但他們希望在人生的終點回到故鄉。昆德拉夫婦留下的精神遺產在全球仍引起共鳴，而在我們這裡，則有特別且強烈的迴響—米蘭昆德拉圖書館就是最好的例子。」

2020年，米蘭昆德拉將許多檔案捐贈給摩拉維亞圖書館。2023年4月1日，也就是昆德拉94歲生日當天，摩拉維亞圖書館正式開幕「米蘭昆德拉圖書館」。米蘭昆德拉圖書館內有超過3000件收藏品，包括米蘭昆德拉的出版物、肖像照、活動照、獎項、繪畫、素描與私人藏書。

2020年，作家米蘭昆德拉將許多檔案捐贈給捷克摩拉維亞圖書館。2023年4月1日...
2020年，作家米蘭昆德拉將許多檔案捐贈給捷克摩拉維亞圖書館。2023年4月1日，也就是昆德拉94歲生日當天，摩拉維亞圖書館正式開幕「米蘭昆德拉圖書館」。(中央社)

米蘭昆德拉 圖書館

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