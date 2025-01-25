全球最難吃食物北歐包辦前3名 鱔魚凍、蓮蓉月餅也上榜

瑞典的血煎餅（取材自世界美食地圖網站）

世界美食百科網站（TasteAtlas）發布2025年全球百大「最難吃的食物」名單，排名第一的是瑞典 的血煎餅（Blodplättar），這道由傳統的煎餅麵糊製作的食物，再加入動物血液，在以五顆星為滿分計算，僅獲得1.6顆星。而華人 熟悉的單黃蓮蓉月餅也上榜，排名第25，僅獲2.4顆星。

總部位於英國倫敦的世界美食地圖，是根據全球近60萬個評分，匯集出讀者最不喜歡的100種食物。

芬蘭的血餃子（取材自世界美食地圖網站）

排名第二的是芬蘭的血餃子（Blodpalt），這是用黑麥或大麥粉與動物血混合而成，得分為1.8顆星；排第三的是同樣來自瑞典的披薩餃（Calskrove），這是一款把漢堡、薯條統統填入披薩餃內的食物，得分1.9。

還有英國的「鱔魚凍」（Jellied eels）是源於18世紀的平民餐點，鱔魚在英國是廉價且簡單的魚類，也是少數在嚴重污染的泰晤士河能倖存下來的魚類，「鱔魚凍」在當地受到不少人歡迎，但因其特殊的製作方式或口感，這款倫敦街頭美食只得到2.1顆星。

披薩餃（取材自世界美食地圖網站）

至於華人在中秋節會吃的單黃蓮蓉月餅，則是因其甜膩口感和豐富餡料，成為部分外國人難以接受的飲食挑戰。

除了月餅，許多亞洲菜餚也上榜，其中，排名最高的是泰國 的炸蟬蛹（Hon Mhai），得分2.0，名列第五；同樣來自泰國的魚雜咖喱（Kaeng Tai Pla）則排第九。

蓮蓉月餅。（本報資料照片）

在Netflix日劇 「初戀」（First Love）中出現引發熱潮的「拿坡里義大利麵」（75）、日本傳統的「皿烏龍麵」（90）以及「紅豆飯」（96）也入選；其他入榜食物還有中國的鴨頭以2.6顆星拿下第40名、來自南韓的韓式馬鈴薯沙拉則是43名。

這些食物的入榜，或許揭示文化對飲食偏好的深刻影響，在品嘗這些「榜上有名」的料理時，不妨帶著好奇心與開放態度，或許能找到從未嘗過的驚喜。