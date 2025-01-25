堅持賣天價鳳梨披薩 英國老闆曝1原因 主廚也死守底線

英國一家披薩店推出超貴的夏威夷鳳梨披薩，希望能勸阻顧客購買；示意圖。（本報資料照片）

在披薩上放鳳梨一直以來都頗具爭議，有義大利 人認為鳳梨是甜的，與正宗義大利披薩的口味大相逕庭。位於英國東部城市諾里奇（Norwich，又稱諾域治）一間披薩店則在外賣平台上推出一款要價100英鎊（約122美元）的夏威夷 披薩（其中含有鳳梨），因這價格高於其他款式披薩引起關注。

店主則解釋，標高價的原因在於他討厭在披薩上放鳳梨，即使夏威夷披薩依舊受到部分顧客歡迎，他希望以此能勸阻顧客購買。

Francis Woolf是披薩店Lupa Pizza的老闆，Quin Jianoran擔任主廚，兩人在披薩上放鳳梨一事上取得共識，這還體現在外賣菜單所附帶的描述：「也點香檳吧！放膽去做，你這個瘋狂的傢伙！」

雖然主打創意特色菜，但在披薩上放鳳梨卻出奇地成為店主與主廚死守的底線，Woolf還坦言：「我完全無法忍受義大利披薩上放鳳梨。」

不過大部分英國人卻對此不具有厭惡感，2017年的一項民意調查顯示，53%的英國人喜歡這種甜味和鹹味的組合，而29%的人認為這是令人厭惡的。

這間餐廳在去年6月開業，在外賣平台上售賣的食物價錢與當地其他披薩店差不多，例如經典義大利披薩售價為14英鎊（約17美元）。