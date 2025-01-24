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古羅馬貴族也愛開趴…龐貝挖出大型豪宅浴場 有3廳+壁畫

中央社／羅馬17日專電
考古學家在龐貝遺跡的一棟郊區別墅，挖出一輛古羅馬四輪禮車，這輛馬車有鐵製的零件、美麗的銅錫裝飾，以及韁繩和花飾，幾乎保存完整。(美聯社)
考古學家在龐貝遺跡的一棟郊區別墅，挖出一輛古羅馬四輪禮車，這輛馬車有鐵製的零件、美麗的銅錫裝飾，以及韁繩和花飾，幾乎保存完整。(美聯社)

義大利龐貝遺跡官網宣布，挖出一座超大型的豪宅浴場，驗證當時上流社會非常注重享樂，會邀宴貴賓到家中觀賞表演、泡湯，和今日富豪砸錢辦奢華派對有異曲同工之妙。

義大利龐貝（Pompeii）遺跡官網日前發布新聞稿指出，在龐貝古城挖出一座大型私宅浴場，位置緊連著宴會廳。龐貝考古遺址負責人祖赫特里格爾（Gabriel Zuchtriegel）表示，證明在古羅馬時期，貴族私宅已廣泛被用作藝術或文化表演的場地，貴族喜歡藉此舉提升自己的社會地位或名聲。

此次挖出的豪宅私人浴場是龐貝遺跡中規模最大者之一，足堪與其比擬的，僅有知名的茱莉亞菲利斯之家（House of Julia Felix）、迷宮之家（Casa del Labirinto），以及狄沃米達莊園（Villa di Diomede）。

考古學家認為，從浴場直接連通客廳的設計可知，在古羅馬時期泡湯不被定義為「隱私」活動，莊主很可能透過招待貴賓泡澡爭取政治支持，向上流社會引薦自己的親朋好友，或展現人脈實力。

新出土的私人浴場有熱、暖、冷三廳及更衣室，預估一次可容納30人，從牆上精緻的壁畫風格可知，莊主必然是當時非常重要的人物。

祖赫特里格爾說，出土的龐貝豪宅遺跡顯示，莊園設計重點就是打造一個完美舞台，凸顯豪宅擁有者的主角光環，例如牆上繪有特洛伊戰爭主題的壁畫，營造置身古希臘的氛圍，佐以精緻美食、頂級表演，一場成功的家宴能讓貴族成為上流社會焦點。

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