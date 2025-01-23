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阪神大地震30周年 日本媒體：8成人這1原因罹難

中央社／東京電
紀念神戶阪神大地震30周年的儀式上，日本民眾在兵庫縣為1995年1月17日阪神大地震的遇難者祈禱，地上排列著的蠟燭寫著「Yorisou 1-17（擁抱在一起 1-17）」。（歐新社）
紀念神戶阪神大地震30周年的儀式上，日本民眾在兵庫縣為1995年1月17日阪神大地震的遇難者祈禱，地上排列著的蠟燭寫著「Yorisou 1-17（擁抱在一起 1-17）」。（歐新社）

1995年日本阪神大地震近日悼念30周年，日媒紛紛製作防災特輯，教導民眾相關知識。根據教訓，地震時最致命的是衣櫃、書櫃等巨大家具，許多人因逃生不及、被家具壓倒而窒息身亡。隨著電力恢復，則有發生「通電火災」的風險。

1995年1月17日清晨5時46分，日本兵庫縣淡路島北部近海的明石海峽發生規模7.3地震，靠近震央的神戶市中心受災嚴重，最終統計造成6434人罹難，是日本在第二次世界大戰以後、311東日本大地震發生前的最嚴重天災。

1995年阪神大地震重創神戶。（美聯社）
1995年阪神大地震重創神戶。（美聯社）

時事通信社報導，當時是剛過完三連休後的周二，許多人仍在睡夢中，神戶市周邊在清晨突然發生規模7.3強震，且是日本觀測史上首次記錄到震度7。

這次直高速公路塌600尺 震驚全球

下型地震衝擊企業和行政機能集中的都市區域，僅短短數十秒震動，卻導致高速公路、建築物和住宅倒塌，水管、瓦斯管線等重要設施被破壞。當地居民回憶，「感覺像是從下方被猛力頂起，身體有一瞬間浮了起來。」

地震直接造成的罹難者當中，有大約8成是窒息或被壓死。許多人在房屋倒塌時被瓦礫或家具壓住，特別是建造於1981年前、按照舊耐震基準建造的木造房屋受損嚴重。罹難者當中有半數是高齡者，不過由於震央附近大學眾多，也有許多是20多歲年輕人。

道路、水管、瓦斯線路等生活基礎設施遭受巨大損害。阪神高速公路有一段長達635公尺的道路倒塌的場景，震驚全世界。由於主要的高速公路和國道無法通行，交通壅塞導致救援物資運輸受到影響。雖然兵庫縣的電力在大約1周後恢復，但是瓦斯和水管線路完全修復卻花了將近3個月。

木造房密集 助長通電火災

地震後也發生火災，主要在震動劇烈的地區，有約7500棟建築物被燒毀。由於木造房屋建造密集，加上缺乏人力和水灌救，無法及時滅火，更助長火勢延燒。

超過半數的火災發生在地震後的短時間內，但也有部分火災出現「時間差」。調查發現，主要是因為電力恢復後，由於電暖器等設備引發的「通電火災」。

1995年阪神大地震重創神戶。（美聯社）
1995年阪神大地震重創神戶。（美聯社）

此外，當時災民湧入各處避難所，高峰期有約31萬6000人。除了學校的體育館和教室，甚至走廊上也擠滿人，全部災民都打通鋪，保護隱私變得相當困難，也使得不習慣集體生活的居民面臨壓力。由於廁所無法沖水，排泄物堆積成為感染源。為了避免上廁所，很多人開始減少進食和喝水，或減少活動，導致健康惡化。

地震發生後的當天中午左右，受災地開始收到支援物資，但由於缺乏人手和保管空間，物資無法分類和分配、堆積如山，避難所內卻只有少量食物和資源，情況非常混亂。

修法後 住宅耐震率達87%

30年後，當年的教訓被應用在各處。日本在震後實施「耐震改修促進法」，要求1981年之前建造的醫院和學校都必須進行「耐震度診斷」。根據日本國土交通省統計，截至2018年，一般住宅的耐震率已經達到約87%。

即使住宅本身沒有受損，但衣櫃和書架等巨大家具倒塌仍有可能造成傷害，或是阻擋逃生路線。因此，日本政府開始呼籲民眾把大型家具固定在牆上，以及避免把有倒塌風險的家具放置在臥室。

至於「通電火災」的風險，當局則鼓勵安裝能夠感知震動並自動切斷電源的「感震斷路器」，費用大約在3000至8萬日圓不等。然而，根據2022年民調，安裝感震斷路器的比例僅為5.2%，沒辦法普及的最大障礙在於認知度不足。

紀念神戶阪神大地震30周年的儀式上，日本民眾聚集在兵庫縣伊丹市小野池公園6434...
紀念神戶阪神大地震30周年的儀式上，日本民眾聚集在兵庫縣伊丹市小野池公園6434支蠟燭周圍默哀，蠟燭數量與阪神大地震的遇難者人數相同。（歐新社）

避難所方面，日本也記取教訓，之後設置避難所時會裝上隔板和帳篷等，以確保災民隱私。中央政府也要求地方自治政府必須在避難所儲備必需品，像是防災食品、便攜式廁所和紙尿褲等，以備萬一。

救災方面，日本在1995年6月創設「緊急消防援助隊」，每當發生重大災害時，就會集結全國消防隊趕往災區，立刻就能以直升機和重型機具展開搜救行動，至今已出動40次以上。日本也在2005年發展出「災難醫療救護隊（DMAT）」，能在重大災害發生48小時內投入行動，曾在熊本地震等災難中發揮重要作用。(中央社)

紀念神戶阪神大地震30周年的儀式上，日本民眾在兵庫縣為1995年1月17日阪神大...
紀念神戶阪神大地震30周年的儀式上，日本民眾在兵庫縣為1995年1月17日阪神大地震的遇難者祈禱，地上排列著的蠟燭寫著「Yorisou 1-17（擁抱在一起 1-17）」。（歐新社）

日本 地震 民調

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