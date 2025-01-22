以哈開戰到停火15月奪4.6萬加薩人命 看10大關鍵時刻

以色列及哈瑪斯進行停火談判期間，以色列民眾在特拉維夫聚集。（路透）

歷經漫長460天戰事，卡達、埃及與美國1月15日宣布，以色列 與哈瑪斯 （Hamas）終於達成三階段停火協議，終結長達15個月的加薩 戰爭，協議在1月19日起生效，分成三階段實施。

得知消息的加薩民眾歡聲雷動，聚集在庇護所外慶祝，不過以色列的零星攻擊仍在持續，有民眾在空襲中受傷。目前已知第一階段哈瑪斯將釋放33名老弱婦孺人質、以色列也會釋放數十名被關押的巴勒斯坦人，以軍將退出人口稠密區，但以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）的態度，仍備受關注。

加薩戰事持續15個月，除了2023年10月7日哈瑪斯殺害1200多名以色列人之外，以色列的報復攻擊也令至少4萬6707加薩人喪生、200萬人流離失所並面臨饑荒。當停火協議的消息傳出，加薩人紛紛湧上街頭，上午才舉行過集體葬禮的醫院外面，換成許多喜極而泣的民眾，為終於有機會睡個好覺、不用擔心空襲而歡呼，甚至已開始期待返回家園。

中央社引述法新社報導，整理出這場戰爭的10大關鍵時刻：

加薩民防機構發言人巴薩爾表示，「儘管以哈宣布停火」，但以色列「襲擊並未停歇」。（路透）

哈瑪斯攻擊

2023年10月7日黎明，數百名哈瑪斯武裝分子滲入以色列，在街頭、家中和沙漠音樂節上殺害平民，並攻擊軍事基地的部隊。

他們扣押251名人質並擄回加薩，目前仍有94人被關在那裡，以色列軍方表示，其中34人已經死亡。

以色列總理內唐亞胡矢言摧毀被美國、歐洲聯盟（EU）和以色列視為恐怖組織的哈瑪斯。

地面進攻

以色列開始轟炸和包圍加薩，2023年10月13日，以色列呼籲加薩北部的平民向南遷移。

聯合國指出，絕大多數加薩人在戰爭期間流離失所。

2023年10月27日，以色列發動地面攻擊。

停戰與人質交換

2023年11月24日，以色列和哈瑪斯間為期一周的停戰生效。

哈瑪斯釋放105名人質，以換取被關在以色列監獄的240名巴勒斯坦人。

戰爭重新爆發後，以色列將行動擴大到加薩南部。

以色列總理內唐亞胡1月17日宣布與哈瑪斯達成人質釋放協議，同一天稍後將先召開安全內閣會議，之後再召開內閣全體會議，以批准這項眾所期待的協議。(美聯社)

致命的食物踩踏事件

2024年2月29日，以軍在加薩北部朝衝向糧食援助車隊的居民開火，造成120死、數百人傷。

2024年3月初開始，美國在內的幾個國家空投援助加薩，聯合國稱這個地區面臨饑荒。

2024年4月1日，美國慈善機構「世界中央廚房」（World Central Kitchen）7名援助人員在以色列攻擊中喪生，軍方稱這是「悲劇性的錯誤」。

伊朗攻擊以色列

2024年4月13日，伊朗動用無人機和飛彈轟炸以色列，以報復4月1日以色列對其大馬士革領事館發動的致命攻擊。

伊朗支持的「青年運動」（Huthi）叛軍為聲援加薩，對特拉維夫發動無人機攻擊後，2024年7月20日，以色列轟炸葉門的荷台達港（Hodeida）。

哈瑪斯政治領袖被殺

2023年10月以來，以色列軍隊與黎巴嫩伊斯蘭組織真主黨（Hezbollah）幾乎每天都在以黎邊境交火，2024年7月交火加劇。

以色列發動數次攻擊報復，其中一次擊斃真主黨最高階軍事指揮官舒庫爾（Fuad Shukr）。

2024年7月31日，哈瑪斯政治領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）在伊朗遭攻擊身亡。數月後，以色列宣稱是其所為。

蔓延到黎巴嫩

2024年9月17日至18日，真主黨使用的數百台呼叫器和對講機在以色列的一次行動中爆炸，黎巴嫩當局指出，這起攻擊造成39死、數千人受傷。

以色列加強對黎巴嫩空襲，2024年9月27日並在貝魯特郊區擊斃真主黨領導人納斯拉勒（Hassan Nasrallah）。

以色列極右翼團體日前在耶路撒冷抗議停火協議。（美聯社）

哈瑪斯新首腦被殺

2024年10月16日，哈瑪斯新領導人辛瓦（Yahya Sinwar）死於以色列在加薩南部的行動，以色列指控他策畫2023年10月7日攻擊。

26日，以色列對伊朗軍事目標進行空襲，以回應10月1日遭受的飛彈攻擊。

2024年11月14日，聯合國委員會表示，以色列在加薩的戰爭符合「種族滅絕」特徵，以色列指控聯合國有偏見。

國際刑事法院2024年11月21日以涉嫌在加薩走廊犯下戰爭罪與違反人道罪為由，對內唐亞胡與以色列前國防部長葛朗特（Yoav Gallant）發出逮捕令。

自去年10月以哈戰爭爆發以來，特拉維夫幾乎每周末都有群眾聚集抗議，要求盡速讓受困加薩走廊的人質獲釋回家。（中央社）

黎巴嫩停戰

停火協議於2024年11月27日生效。

根據黎巴嫩衛生部，2023年10月以來，以色列和真主黨之間爆發兩個月公開戰爭，黎巴嫩方面有4000多人死亡。

以色列與哈瑪斯的談判代表，日前已在卡達首都多哈正式簽署停火協議。（路透）

新停戰協議

卡達總理分別與哈瑪斯及以色列談判代表會面後，雙方達成在加薩停火及釋放人質的協議，從1月19日起加薩停火，並交換人質和囚犯。

過去一年多來，中東雖未如外界擔憂那樣爆發區域大戰，加薩戰事仍造成不小的局勢變動，除了200萬餘加薩人的圍城苦難之外，黎巴嫩真主黨亦為了支援加薩而加入戰事，以色列隨後在2024年秋冬重挫真主黨、小規模入侵黎巴嫩，導致120萬人流離失所。