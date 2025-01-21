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「大富翁」遊戲藏逃生包 二戰時期助2萬戰俘越獄

編譯中心╱綜合報導
大富翁遊戲曾是第二次世界大戰，近20000個盟軍士兵的「救命稻草」；示意圖。（圖／123RF）
大富翁遊戲曾是第二次世界大戰，近20000個盟軍士兵的「救命稻草」；示意圖。（圖／123RF）

許多人都玩過桌遊「大富翁」，每次不小心踏到「即時入獄」，玩家都會哀號一番，但其實許多人不知道，「大富翁」遊戲在第二次世界大戰時，竟然是近2萬個盟軍士兵的「救命稻草」，協助他們逃離德國的戰俘營。

綜合媒體報導，二次世界大戰期間，許多英國飛行員被關進德國的戰俘營監獄中，為了救出被俘虜的士兵，英國特勤局軍情局（MI9）1939年聘用了一名士兵，同事也是發明家的克里斯托克里斯托弗．克萊頓．赫頓(Christopher Clayton Hutton)，專門負責協助被俘士兵們逃離監獄。

赫頓試過多種方法，包括將地圖縫在制服上、可以藏在鈕扣背後的指南針、帶有圖案的毛毯等，但這些工具接連地一個個被戰俘營的獄警發現，赫頓必須不斷思考新的逃生方法。

當時，英國遊戲公司Waddington Games製作的「大富翁」桌遊受到歡迎，赫頓發現，這款遊戲中包含棋盤、地圖、骰子、金錢等工具，能夠讓其更容易將逃生用品藏在裡面，而且當時只有這家公司擁有將圖案印在布上的技術。

據報導，1941年，赫頓找上Waddington公司幫忙，將能夠協助士兵們逃生的逃生包，暗藏在大富翁遊戲內的棋盤上。逃生包裡面有印著挪威、瑞典、德國、法國和義大利等國家的絲綢地圖、刀、金屬銼、微型指南針、繩子和真正可以使用的錢；錢能夠讓士兵拿來賄賂管理員，而選擇使用絲綢地圖，是因為它不會像紙一樣容易撕碎或溶解於水中，而且非常輕巧不占位置，打開的時候也不會發出聲響，比較不會引起獄警注意。

另外，每個大富翁遊戲內都會有特殊記號，分辨哪個地圖隱藏在內，確保傳遞正確的逃生地圖給正確的戰俘。

至於他們是怎樣把大富翁遊戲運到監獄中呢？根據「日內瓦公約」，各國要為戰俘提供食物等日常所需物品，慈善機構大多會以包裹形式將物品傳給戰俘，所以當時赫頓他們假冒慈善機構，把大富翁桌遊送進戰俘營內，而德軍反而認為，這些遊戲可以分散戰俘注意力，減少逃跑的機會，所以並沒有阻止。

報導指出，有超過2萬名士兵因為大富翁遊戲成功逃出戰俘營，戰後，英國政府一直對這個計畫保密，直到1980年代才將祕密公開。

監獄 德國 義大利

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