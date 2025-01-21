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網戀AI假小布被騙85萬 法女淪笑柄 電視台急撤專訪節目

編譯周辰陽
好萊塢巨星布萊德彼特。(美聯社)
好萊塢巨星布萊德彼特。(美聯社)

法國一位53歲室內設計師，誤信自己與好萊塢巨星布萊德彼特(Brad Pitt)有一段長期浪漫關係，被騙支付83萬歐元(約85萬美元)協助他接受治療。她受訪說出自己經過後，卻面臨了如潮水般的網路嘲笑，以至於電視頻道將有關她的節目撤下。

衛報報導，受害人名叫「安妮」(Anne)，日前就自己遭AI布萊德彼特詐騙的案例，接受TF1頻道節目訪問後，卻成了社群媒體攻擊目標，法國最大的電台早餐節目甚至為此寫了一篇諷刺短劇。

安妮以為與布萊德彼特保持網路關係持續了一年多，覺得兩人是在談戀愛。後來她接到告知，這位「布萊德彼特」需要財務幫助進行癌症治療，原因是他與安潔莉娜裘莉(Angelina Jolie)打離婚官司，銀行帳戶遭凍結。

安妮表示，她對社群媒體沒有太多了解，花了一年半時間與「冒牌彼特」交流，對方使用假的社交媒體、WhatsApp帳戶與AI影像生成技術，發來似乎是自拍照和其他訊息，包括詩、歌與護照副本，「冒牌彼特」對她的工作很有興趣，兩人每天都在交流，「我愛上了跟我聊天的男人，他知道怎麼跟女人說話」。

安妮與「冒牌彼特」談到的事情之一，是她的巨額離婚贍養費，隨後收到了AI生成的冒牌彼特住院照，要求她協助支付腎臟治療費用。安妮轉帳數十萬歐元，直到媒體在2024年夏季拍到正牌彼特與女友伊妮絲迪拉蒙(Ines de Ramon)時，安妮才發現受騙。

安妮告訴TF1，「他們為什麼這樣傷害我？我從沒傷害過任何人，這些人應該下地獄」。

這集節目迅速暴紅，大批網友嘲笑安妮受騙，法甲土魯斯足球俱樂部與法國網飛的社群媒體帳號也貼出嘲弄安妮的訊息，雖然土魯斯足球俱樂部後來撤回訊息並道歉。這波網路霸凌，導致TF1頻道將該集節目從官網重播服務下架。

TF1在該集播出時就表示，安妮經歷過精神健康問題，也罹患嚴重的憂鬱症與住院接受治療，製作單位稱安妮已向警方報案。TF1主持人羅塞爾馬克(Harry Roselmack)上網寫道，「為了保護受害者，我們已決定從平台撤下該片段」。

F1 布萊德彼特 社群媒體

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