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印尼4歲童開車 家長離譜解釋…網轟「馬路不是遊樂場」

國際新聞組／綜合報導
印尼有母親讓年幼女兒學習駕駛，女童手握方向盤，學習控制行車方向。（視頻截圖）
印尼有母親讓年幼女兒學習駕駛，女童手握方向盤，學習控制行車方向。（視頻截圖）

網路日前瘋傳一段影片，印尼有一名母親為了讓未成年的女兒學開車，讓女童坐在大腿上，讓她手握方向盤控制行車方向，自己則負責油門和煞車。危險行徑引發部分網友砲轟，指責該名母親把馬路當作自家遊樂場，罔顧路上行人安全；但也有人稱讚女童駕駛得有模有樣，令人嘖嘖稱奇。 

香港01報導，從網路流傳的影片可看到，該名母親抱著目測約4歲的女童，讓她獨自控制方向盤，自己負責控制油門和煞車，並一旁給予指導。影片中可清晰聽到，女童曾向母親求助「Mama，help me （請幫幫我，媽媽）」，而該名母親則扶著女童雙手，細心地教導對方。

雖然女童年紀小，不過駕駛姿態卻「有模有樣」，發現前方路段需轉彎時，她以雙手握方向盤，多次成功轉彎，也懂得「回方向盤」。片段曝光後，有網友讚揚女童的駕駛技術，「雙手開車非常標準欸」、「未成年兒童控制方向盤都比我好」。

印尼有母親讓年幼女兒學習駕駛，讓女童坐在自己大腿、手握方向盤，學習控制行車方向。...
印尼有母親讓年幼女兒學習駕駛，讓女童坐在自己大腿、手握方向盤，學習控制行車方向。（視頻截圖）

該名母親事後接受媒體訪問時表示，當時她們身處於自家社區的路段上練習，加上是上班時段，路段較空曠也沒有人，故有部份網友覺得問題不大，「路上好像沒人，趁沒人時教的」、「小孩只是控制方向盤，速度和煞車還是母親在控制」、「又不是女童踩油門，有什麼危險？別大驚小怪吧」。

不過，另一派聲音認為這名母親不顧路上行人安危，「腦在哪裡？」、「小孩是去遊樂場玩碰碰車，不是在路上玩開車」、「馬路不是你家的遊樂場，別害了其他道路消費者」、「你要是非得想培養她，不如在家用VR （虛擬實境）眼鏡，或是模擬遊戲機」、「那些說沒有問題的人，如果萬一發生車禍撞到的是自己的家人的時候，就不會那麼說了」。

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